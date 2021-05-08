Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Блинкен обратился к России после визита в Киев
Небензя одним фактом объяснил нежелание Запада слышать правду о неонацизме на Ук...
"Ощущение, близкое к тошноте": Русский дипломат описал встречу по Донб...
Главная / Политика

Соловьёв: "Шендеровичу, Венедиктову, Быкову и прочим упырям..."

08 мая 2021, 17:25  •  184 • Политика
Соловьёв ответил на призыв Шендеровича стыдиться победы над нацизмом словами министра иностранных дел Германии. "Шендеровичу, Венедиктову, Быкову и прочим упырям читать внимательно", - подчеркнул ведущий.
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление писателя Виктора Шендеровича о том, что русский народ "гордится позором, стыдом и преступлением", имея в виду победу в Великой Отечественной войне. Ведущий напомнил прошлогоднее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, которое расставляет все точки над "i" в этом вопросе.
Ровно год назад глава внешнеполитического ведомства Германии публично осудил попытки переписать историю и переложить вину за начало Второй мировой войны на третьи страны. Хайко Маас подчеркнул, что только Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несёт ответственность за преступления против человечности, совершённые во время холокоста.
Тот, кто сеет в этом сомнения и заставляет считать другие народы соучастниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам,
- сказал 8 мая 2020 года глава МИД Германии.
Шендеровичу, Венедиктову, Быкову и прочим упырям читать внимательно,
- добавил от себя Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
Напомним, призыв Шендеровича стыдиться победы над нацизмом прозвучал именно в эфире радио "Эхо Москвы", главредом которого является Алексей Венедиктов. Писатель заявил накануне 9 Мая, что русские, которые гордятся победой, на самом деле гордятся "ужасом, позором, стыдом и преступлением".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



184
Источник
Похожие новости
08 мая 2021, 00:55
Песков успокоил "нетерпеливого" Байдена: "Мы продолжаем анализировать"
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
08 мая 2021, 00:55
Псаки хочет маневрировать, грозя России санкциями
08 мая 2021, 10:05
Вице-премьер Крыма дал совет "американским ковбоям"
08 мая 2021, 15:35
"Это нападение": Чехия намерена выгнать русских дипломатов из Европы
08 мая 2021, 10:05
"Не та Европа": В Италии признали крах идей Евросоюза
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
08 мая 2021, 09:10
Украина между ужасом без конца для себя и ужасным концом для Зеленского
08 мая 2021, 00:55
Песков успокоил "нетерпеливого" Байдена: "Мы продолжаем анализировать&...
08 мая 2021, 11:55
"В стране беда": украинский депутат о сделке с США и унижении ветеранов
08 мая 2021, 02:45
Фраза об Украине и НАТО исчезла из официальной стенограммы Белого дома
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 мая 2021, 01:50
Европа в огне: Демонстрации на 1 Мая переросли в избиения
04 мая 2021, 09:45
Делягин назвал кандидата на место Путина: "В президенты пойдёт именно он"
04 мая 2021, 01:30
"Здесь всё ляжет": В Киеве боятся ответа России на водную блокаду Крыма
01 мая 2021, 21:15
«Хватит играть в благородного чекиста»: России пора жёстко ответить на агрессию украинских спецслужб
05 мая 2021, 02:15
Путин переговорил кандидата в канцлеры Германии на её же языке и удивил немцев
02 мая 2021, 00:55
Зеленского ожидает судьба Саакашвили
07 мая 2021, 17:35
Блинкен и Нуланд отчитали Зеленского на переговорах. Источник раскрыл детали
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.