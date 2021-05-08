Соловьёв: "Шендеровичу, Венедиктову, Быкову и прочим упырям..."

Соловьёв ответил на призыв Шендеровича стыдиться победы над нацизмом словами министра иностранных дел Германии. "Шендеровичу, Венедиктову, Быкову и прочим упырям читать внимательно", - подчеркнул ведущий.

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал заявление писателя Виктора Шендеровича о том, что русский народ "гордится позором, стыдом и преступлением", имея в виду победу в Великой Отечественной войне. Ведущий напомнил прошлогоднее заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, которое расставляет все точки над "i" в этом вопросе.

Ровно год назад глава внешнеполитического ведомства Германии публично осудил попытки переписать историю и переложить вину за начало Второй мировой войны на третьи страны. Хайко Маас подчеркнул, что только Германия развязала Вторую мировую войну своим нападением на Польшу. И только Германия несёт ответственность за преступления против человечности, совершённые во время холокоста.

Тот, кто сеет в этом сомнения и заставляет считать другие народы соучастниками, совершает несправедливость по отношению к жертвам,

- сказал 8 мая 2020 года глава МИД Германии.

Шендеровичу, Венедиктову, Быкову и прочим упырям читать внимательно,

- добавил от себя Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.

Напомним, призыв Шендеровича стыдиться победы над нацизмом прозвучал именно в эфире радио "Эхо Москвы", главредом которого является Алексей Венедиктов. Писатель заявил накануне 9 Мая, что русские, которые гордятся победой, на самом деле гордятся "ужасом, позором, стыдом и преступлением".