Соловьёв: "Нас лишили Родины из-за страшного эгоизма Горбачёва и Ельцина"

Как считает журналист Владимир Соловьёв, население страны лишили Родины из-за "страшного эгоизма" политиков Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.

Первый президент СССР Михаил Горбачёв и первый президент России Борис Ельцин несут ответственность за развал Советского Союза. Об этом Ura.ru заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

По мнению журналиста, оба политика виноваты в этой геополитической трагедии. Так, Горбачёва Соловьёв ругает за бездарность.

"Страшный эгоизм и непонимание интересов России как Горбачёва, так и Ельцина привели к тому, что нас лишили Родины", - уверен он.

Как ранее заявил в интервью РИА ФАН депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, избрание Михаила Горбачёва на пост главы Советского Союза является величайшей кадровой ошибкой в истории страны. В СССР назрела необходимость в изменениях, однако политик не смог предложить продуманных планов по модернизации привычного строя.

Онищенко считает, что Горбачёв попросту не был готов к столь ответственному посту. Несмотря на незаурядные данные, у экс-главы государства отсутствовал опыт управления крупными предприятиями.