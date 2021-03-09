Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за...
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Главная / Политика

Соловьёв: "Нас лишили Родины из-за страшного эгоизма Горбачёва и Ельцина"

09 марта 2021, 00:40  •  99 • Политика
Как считает журналист Владимир Соловьёв, население страны лишили Родины из-за "страшного эгоизма" политиков Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.
Первый президент СССР Михаил Горбачёв и первый президент России Борис Ельцин несут ответственность за развал Советского Союза. Об этом Ura.ru заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
По мнению журналиста, оба политика виноваты в этой геополитической трагедии. Так, Горбачёва Соловьёв ругает за бездарность.
"Страшный эгоизм и непонимание интересов России как Горбачёва, так и Ельцина привели к тому, что нас лишили Родины", - уверен он.
Как ранее заявил в интервью РИА ФАН депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, избрание Михаила Горбачёва на пост главы Советского Союза является величайшей кадровой ошибкой в истории страны. В СССР назрела необходимость в изменениях, однако политик не смог предложить продуманных планов по модернизации привычного строя.
Онищенко считает, что Горбачёв попросту не был готов к столь ответственному посту. Несмотря на незаурядные данные, у экс-главы государства отсутствовал опыт управления крупными предприятиями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
08 марта 2021, 19:10
Украину призвали к разрыву с "агрессором". Предложен антироссийский план
08 марта 2021, 21:00
Баранец нашёл способ без боя "остудить" генералов НАТО, мечтающих о Крыме
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
08 марта 2021, 21:00
МОК вынес решение по сыну Лукашенко
08 марта 2021, 21:00
Развала страны могло не быть: Кравчук раскрыл детали личной беседы Ельцина и Горбачёва
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
08 марта 2021, 22:50
Закрытие оппозиционных телеканалов на Украине – кто на самом деле пострадает от этого...
08 марта 2021, 23:40
«Это продолжалось многие месяцы, а может, даже годы»: премьер Сербии назвала прослушк...
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представи...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
03 марта 2021, 17:15
Лютуют? Пусть крестятся: американцы получили русский ответ от полковника ФСБ
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
07 марта 2021, 12:55
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
02 марта 2021, 05:30
"Восторг и хохот": Жители Болгарии посмеялись над моделью украинского электроброневика
04 марта 2021, 06:05
"Терпение лопнуло даже у ОБСЕ": Киев 12 раз спрашивали про Донбасс и ни разу не получили ответа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.