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Соловьёв: "Нас лишили Родины из-за страшного эгоизма Горбачёва и Ельцина"
09 марта 2021, 00:40 • 99 • Политика
Как считает журналист Владимир Соловьёв, население страны лишили Родины из-за "страшного эгоизма" политиков Михаила Горбачёва и Бориса Ельцина.
Первый президент СССР Михаил Горбачёв и первый президент России Борис Ельцин несут ответственность за развал Советского Союза. Об этом Ura.ru заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
По мнению журналиста, оба политика виноваты в этой геополитической трагедии. Так, Горбачёва Соловьёв ругает за бездарность.
"Страшный эгоизм и непонимание интересов России как Горбачёва, так и Ельцина привели к тому, что нас лишили Родины", - уверен он.
Как ранее заявил в интервью РИА ФАН депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, избрание Михаила Горбачёва на пост главы Советского Союза является величайшей кадровой ошибкой в истории страны. В СССР назрела необходимость в изменениях, однако политик не смог предложить продуманных планов по модернизации привычного строя.
Онищенко считает, что Горбачёв попросту не был готов к столь ответственному посту. Несмотря на незаурядные данные, у экс-главы государства отсутствовал опыт управления крупными предприятиями.
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