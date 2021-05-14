Соловьёв предупредил: "Путин никогда не делает случайных заявлений"

Известный телеведущий Владимир Соловьёв, отвечая на вопросы телеканала Царьград о высказывании Владимира Путина о том, что "Украину превращают в анти-Россию", заявил, что президент не делает случайных заявлений. Он отметил, что проект разрушения добрососедских связей между странами реализуется уже давно и его автором по праву может считаться заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Украина стала проектом, над которым давно работали. Это небезызвестные события, связанные и с Кучмой. А Виктория Нуланд когда-то с радостью докладывала, сколько миллиардов они инвестировали в реализацию этого проекта, - заявил Владимир Соловьёв.

Образ президента Украины Владимира Зеленского Владимир Соловьёв сравнивает со "злобным клоуном" из романа Стивена Кинга.

"Путин никогда не делает случайных заявлений, поэтому это называется "имеющий уши да услышит". Просто это большой намёк, ведь постоянно с той стороны Зеленский пытался сказать, как он чего-то хочет".

Владимир Соловьёв напомнил, что сегодня Владимир Зеленский "написал глупейшую статью".