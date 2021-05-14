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Соловьёв предупредил: "Путин никогда не делает случайных заявлений"
14 мая 2021, 20:05 • 260 • Политика
Известный телеведущий Владимир Соловьёв, отвечая на вопросы телеканала Царьград о высказывании Владимира Путина о том, что "Украину превращают в анти-Россию", заявил, что президент не делает случайных заявлений. Он отметил, что проект разрушения добрососедских связей между странами реализуется уже давно и его автором по праву может считаться заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Образ президента Украины Владимира Зеленского Владимир Соловьёв сравнивает со "злобным клоуном" из романа Стивена Кинга.
"Путин никогда не делает случайных заявлений, поэтому это называется "имеющий уши да услышит". Просто это большой намёк, ведь постоянно с той стороны Зеленский пытался сказать, как он чего-то хочет".
Владимир Соловьёв напомнил, что сегодня Владимир Зеленский "написал глупейшую статью".
"То есть, конечно, они выступают со своей женой удивительным дуэтом. Жена заявляет, что Зеленский работал не клоуном, а комиком, хотя выступления самого Зеленского убеждают в том, что он, может, когда-то работал клоуном, но тогда он был весёлый клоун, но сейчас он стал грустный и несмешной клоун. Он стал злобный клоун, такой, знаете, как из романа Стивена Кинга. Вся та глупость, которую он несёт, крайне тревожна. Поэтому, когда одновременно с той глупостью, которую несёт и делает, он заявляет, что хочет встретиться с Путиным, ответ Путина однозначно даёт понять: о какой встрече идёт речь, на каких позициях? Встречаться с кем-то, кто выбрал для своей страны сценарий быть анти-Россией? Смысл?" - говорит Владимир Соловьёв.
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