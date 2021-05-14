Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
Главная / Политика

Соловьёв предупредил: "Путин никогда не делает случайных заявлений"

14 мая 2021, 20:05  •  260 • Политика
Известный телеведущий Владимир Соловьёв, отвечая на вопросы телеканала Царьград о высказывании Владимира Путина о том, что "Украину превращают в анти-Россию", заявил, что президент не делает случайных заявлений. Он отметил, что проект разрушения добрососедских связей между странами реализуется уже давно и его автором по праву может считаться заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Украина стала проектом, над которым давно работали. Это небезызвестные события, связанные и с Кучмой. А Виктория Нуланд когда-то с радостью докладывала, сколько миллиардов они инвестировали в реализацию этого проекта, - заявил Владимир Соловьёв.
Образ президента Украины Владимира Зеленского Владимир Соловьёв сравнивает со "злобным клоуном" из романа Стивена Кинга.
"Путин никогда не делает случайных заявлений, поэтому это называется "имеющий уши да услышит". Просто это большой намёк, ведь постоянно с той стороны Зеленский пытался сказать, как он чего-то хочет".
Владимир Соловьёв напомнил, что сегодня Владимир Зеленский "написал глупейшую статью".
"То есть, конечно, они выступают со своей женой удивительным дуэтом. Жена заявляет, что Зеленский работал не клоуном, а комиком, хотя выступления самого Зеленского убеждают в том, что он, может, когда-то работал клоуном, но тогда он был весёлый клоун, но сейчас он стал грустный и несмешной клоун. Он стал злобный клоун, такой, знаете, как из романа Стивена Кинга. Вся та глупость, которую он несёт, крайне тревожна. Поэтому, когда одновременно с той глупостью, которую несёт и делает, он заявляет, что хочет встретиться с Путиным, ответ Путина однозначно даёт понять: о какой встрече идёт речь, на каких позициях? Встречаться с кем-то, кто выбрал для своей страны сценарий быть анти-Россией? Смысл?" - говорит Владимир Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



260
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
14 мая 2021, 16:25
Скандал вокруг Врбетице получил неожиданный поворот. Под подозрением сама Чехия
14 мая 2021, 00:50
Запрещённая речь Мишустина: "Прогрессивку" попытались замолчать
14 мая 2021, 00:50
А банкоматов просто нет: Пенсию будут перечислять только на карточки на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
09 мая 2021, 10:50
Гозман оскорбил День Победы: "Спектакль омерзителен"
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
11 мая 2021, 03:10
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.