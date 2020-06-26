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Соловьёв предложил спор на Крым и Порошенко

26 июня 2020, 16:00  •  86 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с Царьградом прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о шансе вернуть Крым. Он предложил спор, кто раньше разорится: Россия с Крымом или Порошенко с адвокатами.
"Порошенко, как известно, не способен содержать пока свой штат адвокатов и вынужден сам выполнять всю работу, обзванивать всех своих иностранных друзей-спонсоров. Только он боится сейчас говорить по телефону - вдруг опять запишут его разговоры и придётся краснеть", - отметил телеведущий.
Соловьёв добавил, что все идеи бывшего президента Украины можно смело публиковать в рубрике "Жулики вещают". Самому же Порошенко журналист посоветовал проконсультироваться по вопросу Крыма со своим преемником Владимиром Зеленским, чья жена имеет квартиру на полуострове.
Напомним, что ранее, выступая на радио, Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым. По его словам, Россия ослабла в результате вызванного коронавирусом экономического кризиса и якобы уже не способна содержать свой регион.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году, когда местные жители на всенародном референдуме проголосовали за выход из состава Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность самоопределения - одно из фундаментальных прав любого народа. Отказ признавать результаты референдума - нарушение этого права.

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