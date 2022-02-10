|
Соловьёв поймал Саакашвили на лжи о Лукашенко: "Кто из пранкеров развёл Михо?"
10 февраля 2022, 01:35 • 63 • Политика
Известный телеведущий Владимир Соловьёв поймал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лжи о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. "Кто из пранкеров развел Михо Саакашвили?" - поинтересовался он.
Владимир Соловьёв прокомментировал заявление Михаила Саакашвили о том, что тот, будучи президентом Грузии, не менее четырёх раз встречался с Александром Лукашенко в Лондоне и убеждал его не признавать Абхазию и Южную Осетию. То, что белорусский лидер до сих пор не признал кавказские республики, экс-президент Грузии считает своей заслугой.
Саакашвили утверждает, что его договорённости с Лукашенко были тайной, пока тот не объявил о планах признать Абхазию и Южную Осетию.
Соловьёв решил проверить эту информацию и связался с "белорусскими товарищами". В Минске заявили, что Лукашенко не только не встречался с Саакашвили в Лондоне - он в принципе никогда в британской столице не был.
- пошутил телеведущий.
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым русской территорией, а Абхазию и Южную Осетию - самостоятельными государствами. Он пообещал сделать это, как только увидит такую необходимость и когда его об этом попросит президент России Владимир Путин.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2022, 23:10
|
04 февраля 2022, 21:55
|
03 февраля 2022, 09:45
|
04 февраля 2022, 02:40
|
03 февраля 2022, 08:00
|
04 февраля 2022, 10:15
|
09 февраля 2022, 04:35