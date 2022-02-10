Соловьёв поймал Саакашвили на лжи о Лукашенко: "Кто из пранкеров развёл Михо?"

Известный телеведущий Владимир Соловьёв поймал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лжи о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. "Кто из пранкеров развел Михо Саакашвили?" - поинтересовался он.

Владимир Соловьёв прокомментировал заявление Михаила Саакашвили о том, что тот, будучи президентом Грузии, не менее четырёх раз встречался с Александром Лукашенко в Лондоне и убеждал его не признавать Абхазию и Южную Осетию. То, что белорусский лидер до сих пор не признал кавказские республики, экс-президент Грузии считает своей заслугой.

Саакашвили утверждает, что его договорённости с Лукашенко были тайной, пока тот не объявил о планах признать Абхазию и Южную Осетию.

Соловьёв решил проверить эту информацию и связался с "белорусскими товарищами". В Минске заявили, что Лукашенко не только не встречался с Саакашвили в Лондоне - он в принципе никогда в британской столице не был.

Меня интересует, кто из пранкеров развёл Саакашвили и убедил его, что он встречается с Лукашенко?

- пошутил телеведущий.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым русской территорией, а Абхазию и Южную Осетию - самостоятельными государствами. Он пообещал сделать это, как только увидит такую необходимость и когда его об этом попросит президент России Владимир Путин.