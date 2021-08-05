Соловьёв поставил вопрос ребром о западных наблюдателях на выборах в России: "Зачем играться?"

ОБСЕ отказывается направить в Россию своих наблюдателей на выборы в Госдуму. Журналисты отреагировали на это по-разному. Так, Дмитрий Стешин предположил, что "ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными", а Владимир Соловьёв поставил вопрос ребром о западных наблюдателях на выборах в России, недоумевая, "зачем играться в это наследие 90-х".

Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" пришёл к выводу, что "ЕС уже признал наши будущие выборы нелегитимными".

Так он расценил отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей на выборы в Россию, которые пройдут в сентябре этого года.

"Мы очень сожалеем о невозможности нашего наблюдения за предстоящими выборами в России", - отметил при этом директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

Ранее, напомним, Россия пригласила 60 западных наблюдателей, однако в ОБСЕ решили, что этого количества недостаточно.

Телеведущий Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале отреагировал не менее жёстко. Рассуждая о западных наблюдателях на выборах в России, он поставил вопрос ребром: "Зачем играться в это наследие 90-х?".

"Источником власти в нашей стране является народ, - заострил внимание журналист. - Дикое стремление получить признание от внешних игроков в высшей степени странно. Атавизм ордынских времён? Так пора понять, что "ярлык на княжение" нам точно не нужен".