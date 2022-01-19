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Соловьёв пошёл в атаку на Чубайса. Даже о причёске не забыл
19 января 2022, 23:50 • 131 • Политика
Чубайс заявил, что странами правят национальные интересы. Соловьёв разбил аргумент одной статьёй, не забыв пройтись даже по причёске оппонента.
Анатолий Чубайс заявил в интервью, что странами правят национальные интересы и ничего более. Телеведущий Владимир Соловьёв фактами доказал ложность этого утверждения.
Он представил статью французского издания Le Point, где приводится расшифровка бесед главы США Билла Клинтона и первого президента России Бориса Ельцина. Из материала следует, что Ельцин согласился на расширение НАТО на восток в обмен на кредиты МВФ, чтобы закрыть задолженности по зарплатам и переизбраться на второй срок.
Соловьёв поинтересовался, где здесь национальные интересы. Потому что из расшифровки следует, что Ельцин сдал национальные интересы ради личной выгоды. Это национальный позор, а не интерес, указал Соловьёв.
- поинтересовался телеведущий.
Также он указал, что Чубайс даже не может найти себе хорошего парикмахера или вообще гордится тем кошмаром, что творится у него на голове.
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