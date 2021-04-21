|
Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс
21 апреля 2021, 01:45 • 23 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что украинский лидер, который предложил президенту России провести встречу в Донбассе, "так ничего и не понял".
Лидер Незалежной Владимир Зеленский в новом видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. По его словам, встречу можно устроить "в любой точке" в Донбассе, где идёт война.
Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя это заявление, тут же поправил украинского лидера.
Он отметил, что Зеленский так ничего и не понял: "Россия с Украиной не воюет".
Украинскому президенту следовало бы не напрашиваться на встречу с Путиным, а выстраивать диалог с лидерами народных республик Донбасса. К тому же, добавил Соловьёв, президент России уже не раз призывал украинские власти, наконец, начать прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР.
"В любой точке, где идёт война", Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР", - отмети ведущий в персональном Telegram-канале.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 апреля 2021, 14:00
|
15 апреля 2021, 15:35
|
15 апреля 2021, 19:15
|
18 апреля 2021, 13:15
|
19 апреля 2021, 06:40
|
19 апреля 2021, 14:00
|
15 апреля 2021, 05:30