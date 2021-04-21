Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс

21 апреля 2021, 01:45  •  23 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что украинский лидер, который предложил президенту России провести встречу в Донбассе, "так ничего и не понял".
Лидер Незалежной Владимир Зеленский в новом видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. По его словам, встречу можно устроить "в любой точке" в Донбассе, где идёт война.
Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя это заявление, тут же поправил украинского лидера.
Он отметил, что Зеленский так ничего и не понял: "Россия с Украиной не воюет".
Украинскому президенту следовало бы не напрашиваться на встречу с Путиным, а выстраивать диалог с лидерами народных республик Донбасса. К тому же, добавил Соловьёв, президент России уже не раз призывал украинские власти, наконец, начать прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР.
"В любой точке, где идёт война", Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР", - отмети ведущий в персональном Telegram-канале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку с "диверсией" в Чехии
20 апреля 2021, 22:05
"Начало конца доллара": китайская финансовая "бомба" ударит по США
20 апреля 2021, 22:05
Почему Кулеба не дозвонился Лаврову: стала известна причина
20 апреля 2021, 22:05
Перед русскими в ПАСЕ извинились после крикливой выходки депутат Украины
20 апреля 2021, 22:05
Как США лишили Европу суверенитета: Эксперт объяснил на примере Украины и "нормандской четвёрки"
20 апреля 2021, 22:05
Минобороны России ответило на запрос Алиева об "Искандерах" в Карабахе
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 апреля 2021, 22:05
"Вы охренели, ребята. Совсем что ли?": Генерал указал на главную неувязку ...
20 апреля 2021, 22:05
"Начало конца доллара": китайская финансовая "бомба" ударит по СШ...
20 апреля 2021, 22:05
Иностранцы нашли объяснение "бряцанию оружием" на границе с Украиной: "...
20 апреля 2021, 22:05
Перед русскими в ПАСЕ извинились после крикливой выходки депутат Украины
20 апреля 2021, 22:05
Как США лишили Европу суверенитета: Эксперт объяснил на примере Украины и "норма...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
15 апреля 2021, 15:35
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о чём-то предупредили?
15 апреля 2021, 19:15
Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко
18 апреля 2021, 13:15
Военные пошли против Байдена: в Пентагоне отказываются подчиняться - WSJ
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 14:00
"Молодцы, сотрудники ГРУ": Чешское оружие могло убить миллионы в Донбассе
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.