Соловьёв поправил Зеленского, пригласившего Путина в Донбасс

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что украинский лидер, который предложил президенту России провести встречу в Донбассе, "так ничего и не понял".

Лидер Незалежной Владимир Зеленский в новом видеообращении предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры. По его словам, встречу можно устроить "в любой точке" в Донбассе, где идёт война.

Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя это заявление, тут же поправил украинского лидера.

Он отметил, что Зеленский так ничего и не понял: "Россия с Украиной не воюет".

Украинскому президенту следовало бы не напрашиваться на встречу с Путиным, а выстраивать диалог с лидерами народных республик Донбасса. К тому же, добавил Соловьёв, президент России уже не раз призывал украинские власти, наконец, начать прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР.

"В любой точке, где идёт война", Зеленскому надо встречаться с Пушилиным и Пасечником, говорить напрямую с лидерами ДНР и ЛНР", - отмети ведущий в персональном Telegram-канале.