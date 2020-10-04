Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше не Украина

Так журналист прокомментировал репортаж о росте заболеваемости COVID-19 на Украине, который был показан в эфире белорусского телевидения. Там соседнее государство было подписано не "Украина", а "Бывшая УССР". Таким образом белорусские телевизионщики поставили под сомнение независимость современного украинского государства и напомнили ему о корнях, от которых Киев сегодня старательно пытается дистанцироваться с помощью законов о декоммунизации.

А вот и своеобразная реакция на непризнание Лукашенко президентом подоспела. ГосТВ Беларуси начало подписывать Украину как "бывшая УССР", - отмечает Соловьёв, выкладывая скриншот кадра из белорусского репортажа.

Скриншот: Telegram/Соловьёв

Напомним, что украинские власти с самого начала заняли позицию, которую Минск расценивает как "недружественную". Сперва выяснилось, что история с задержанием российских сотрудников частного охранного агентства в Белоруссии была частью большой спецоперации СБУ. Затем Зеленский занял сторону протестующих, осудив действия белорусских силовиков. А после и вовсе отказался признавать Лукашенко законным президентом. Соответствующее заявление сделал МИД Украины после того, как в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Белорусская сторона назвала эти шаги попыткой вмешаться во внутренние дела республики.