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Соловьёв подсказал, где взять деньги на пенсии и зарплаты в России: "И на инвестиции ещё останется"

18 мая 2019, 13:24  •  48 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв иронично прокомментировал информацию об изъятии у полковника ФСБ 12 млрд рублей и подсказал, где взять деньги на пенсии и зарплаты в России, да так, что "и на инвестиции ещё останется". "А может, пора и к другим званиям присмотреться", - посоветовал журналист.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что по подозрению во взятке в 55 млн рублей взяли полковника ФСБ. Больше всего удивили спецслужбы "закрома" "чекиста", в которых обнаружили 12 млрд рублей в общей сложности.
У себя на странице в Twitter телеведущий Владимир Соловьёв весьма иронично прокомментировал эту новость.
"Ещё один "настоящий" полковник…" - отметил Соловьёв, очевидно, намекая на другого полковника - Захарченко, у которого обнаружили дома залежи денег на миллиарды рублей.
Телеведущий при этом также подсказал, где взять деньги на пенсии и зарплаты в России - да так, что "и на инвестиции ещё останется".
"А может, пора и к другим званиям присмотреться, - посоветовал Соловьёв. - И казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны, и сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий, и на инвестиции ещё останется".
Интернет-пользователи предложили не останавливаться и на этом.
"Ещё пошевелить законспирированных миллиардеров без погон. Топ-менеджеры так называемых госкорпораций", - предложили в ответ в Сети.
Ещё один «настоящий» полковник… а может пора и к другим званиям присмотреться , и казна сразу наполнится так, что и санкции будут не страшны, и сразу появятся деньги и на рост зарплат и пенсий и на инвестиции ещё останется. https://t.co/8qQoY9EMA6
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 17 мая 2019 г.
Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов изъяли у заподозренного в получении взятки сотрудника ФСБ сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей. Об этом журналистам сообщили информированные источники.
Уголовное дело было возбуждено в отношении начальника банковского отдела управления "К" ФСБ России полковника Кирилла Черкалина. Он обвиняется в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от главы коммерческой фирмы (некий Назаров) за покровительство.
Следователи подозревают, что сотруднику ФСБ также платили взятки три банка, среди которых упомянуты "Траст" и "Югра". В ходе обысков в трех квартирах, принадлежащих предполагаемому коррупционеру, и была изъята столь внушительная сумма.
Отметим, что до этого "рекорд" по сумме взяток удерживал экс-сотрудник МВД Дмитрий Захарченко (у него изъяли сумму, эквивалентную 8,5 млрд рублей).
Как передает "Росбалт", помимо Черкалина были задержаны его бывшие коллеги Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, которые обвиняются в хищении имущества на 500 миллионов рублей.

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