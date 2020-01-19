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Соловьёв оценил слова Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

19 января 2020, 20:24  •  74 • Украина
Телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с газетой «Взгляд» оценил заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о том, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны.
 
Reuters
 

«Это называется «поздно спохватились», — заявил Соловьёв.

Он отметил, что Тимошенко «давно и уверенно сдавала экономический суверенитет Украины». По его словам, «по большому счёту отличия между Тимошенко и Зеленским — стилистические».

Он добавил, что лидер «Батькивщины» «в своё время возглавила так называемый поход в НАТО», что, как заявляет телеведущий, «по большому счёту уже было сдачей большей части суверенитета».

Ранее Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны из-за влияния извне и внешнего «кураторства», которое может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.

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