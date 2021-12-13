Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
Главная / Политика

Соловьёв опубликовал "видео-угрозу" Рашкину за нанесённое оскорбление

13 декабря 2021, 18:25  •  183 • Политика
Телеведущий Соловьёв адресовал Рашкин ролик с "ищущим мести за оскорбление" кабаном. "Ещё никто кабана лосем не обзывал", - пояснил ведущий.
Пока депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отказывается признавать вину в убийстве лося, телеведущий Владимир Соловьёв опубликовав Сети видео с предупреждением. На кадрах разъярённый кабан сносит металлические ворота особняка и прорывается во двор.
Видео является отсылкой к неуклюжим оправданиям депутата-коммуниста. Рашкин утверждает, что якобы спутал убитую им лосиху с кабаном. Правоохранители такими объяснениями не удовлетворились и завели на депутата уголовное дело по обвинению в незаконной охоте.
Кабан в поисках Рашкина, чтобы заставить его ответить за нанесённое оскорбление. Ещё никто кабана лосем не обзывал,
- ехидно прокомментировал Соловьёв опубликованное им видео с кабаном.
Напомним, что Рашкин был пойман с поличным. В багажнике его авто была найдена разделанная туша молодой лосихи. Изначально депутат утверждал, что нашёл животное уже мёртвым, но после под грузом улик сознался, что это застрелил лосиху. Правда затем добавил, что перепутал её с кабаном, породив тем самым множество шуток в свой адрес.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



183
Источник
Похожие новости
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одног...
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
10 декабря 2021, 03:30
Пыл Зеленского остудили морской водой: "Россия по вашим правилам играть не будет"
08 декабря 2021, 13:00
"И это слова президента?": Пост Зеленского в Instagram довёл украинцев до испанского стыда
12 декабря 2021, 14:25
Кто пошёл на таран? Русских пилотов над Чёрным морем заставили сменить курс
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.