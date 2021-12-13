Соловьёв опубликовал "видео-угрозу" Рашкину за нанесённое оскорбление

Телеведущий Соловьёв адресовал Рашкин ролик с "ищущим мести за оскорбление" кабаном. "Ещё никто кабана лосем не обзывал", - пояснил ведущий.

Пока депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отказывается признавать вину в убийстве лося, телеведущий Владимир Соловьёв опубликовав Сети видео с предупреждением. На кадрах разъярённый кабан сносит металлические ворота особняка и прорывается во двор.

Видео является отсылкой к неуклюжим оправданиям депутата-коммуниста. Рашкин утверждает, что якобы спутал убитую им лосиху с кабаном. Правоохранители такими объяснениями не удовлетворились и завели на депутата уголовное дело по обвинению в незаконной охоте.

Кабан в поисках Рашкина, чтобы заставить его ответить за нанесённое оскорбление. Ещё никто кабана лосем не обзывал,

- ехидно прокомментировал Соловьёв опубликованное им видео с кабаном.

Напомним, что Рашкин был пойман с поличным. В багажнике его авто была найдена разделанная туша молодой лосихи. Изначально депутат утверждал, что нашёл животное уже мёртвым, но после под грузом улик сознался, что это застрелил лосиху. Правда затем добавил, что перепутал её с кабаном, породив тем самым множество шуток в свой адрес.