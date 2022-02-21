Соловьёв определил политический диагноз после новой выходки США: "Вот их клинит"

Телеведущий Владимир Соловьёв поставил Соединённым Штатам Америки политический диагноз после новой выходки Вашингтона, направленной против России. "Вот их клинит", - отмечает Соловьёв.

Речь идёт о материале, который опубликовала газета The Washington Post. По данным издания, США направили в ООН письмо, в котором указаны имена и фамилии украинских граждан, которые якобы будут "убиты или отправлены в лагеря" после того, как Россия "вторгнется" на Украину. Авторы письма также утверждают, что Москва, мол, так и ждёт момента, когда на "захваченных" территориях начнёт практиковать пытки, похищения и прочие "человеческие страдания". При этом, как традиционно принято в Вашингтоне, в материале не указаны основания для таких громких обвинений. Стоит отметить, что в статье приводится только копия направленного в ООН письма.

Комментируя эту информацию, Владимир Соловьёв заявил об "украинизации мышления американского политического класса".

"Вот их клинит", - отметил он.

В подтверждение своего вывода телеведущий напомнил о том, что ранее украинцы носились с придуманным скандальным украинским журналистом Аркадием Бабченко списком и "на сайт "Миротворец" всех заносили". Напомним, Бабченко заявлял о существовании списка из 47 украинцев, которые "подлежат ликвидации по заданию ФСБ".

"Да и сами формулировки удивляют", - написал Соловьёв, обратив внимание на то, что "США переходят от фазы "вторгнется - не вторгнется" к фазе "что будет, когда захватят".

По мнению телеведущего, "Белый дом живёт в какой-то параллельной реальности".