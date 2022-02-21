Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Главная / Политика

Соловьёв определил политический диагноз после новой выходки США: "Вот их клинит"

21 февраля 2022, 11:10  •  200 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв поставил Соединённым Штатам Америки политический диагноз после новой выходки Вашингтона, направленной против России. "Вот их клинит", - отмечает Соловьёв.
Речь идёт о материале, который опубликовала газета The Washington Post. По данным издания, США направили в ООН письмо, в котором указаны имена и фамилии украинских граждан, которые якобы будут "убиты или отправлены в лагеря" после того, как Россия "вторгнется" на Украину. Авторы письма также утверждают, что Москва, мол, так и ждёт момента, когда на "захваченных" территориях начнёт практиковать пытки, похищения и прочие "человеческие страдания". При этом, как традиционно принято в Вашингтоне, в материале не указаны основания для таких громких обвинений. Стоит отметить, что в статье приводится только копия направленного в ООН письма.
Комментируя эту информацию, Владимир Соловьёв заявил об "украинизации мышления американского политического класса".
"Вот их клинит", - отметил он.
В подтверждение своего вывода телеведущий напомнил о том, что ранее украинцы носились с придуманным скандальным украинским журналистом Аркадием Бабченко списком и "на сайт "Миротворец" всех заносили". Напомним, Бабченко заявлял о существовании списка из 47 украинцев, которые "подлежат ликвидации по заданию ФСБ".
"Да и сами формулировки удивляют", - написал Соловьёв, обратив внимание на то, что "США переходят от фазы "вторгнется - не вторгнется" к фазе "что будет, когда захватят".
По мнению телеведущего, "Белый дом живёт в какой-то параллельной реальности".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


200
Источник
Похожие новости
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 07:05
Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх пунктах
21 февраля 2022, 01:15
США заявили о возможных терактах в России. Захарова задала логичный вопрос: "Как это всё понимать?"
21 февраля 2022, 01:15
Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии
21 февраля 2022, 08:50
Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 07:05
Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх...
21 февраля 2022, 01:15
США заявили о возможных терактах в России. Захарова задала логичный вопрос: "Как...
21 февраля 2022, 01:15
Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2022, 15:35
Кремль раскрыл засекреченные записи после вранья Парижа о Донбассе
19 февраля 2022, 11:20
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли новые средства
19 февраля 2022, 00:15
Путин подписал указ с двумя секретными пунктами - фото
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
20 февраля 2022, 00:45
Канада направила на Украину "самолёт смерти"
16 февраля 2022, 16:50
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.