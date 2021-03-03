Соловьёв одёрнул мать Собчак: "Разберитесь с дочерью!"

Соловьёв призвал мать Собчак разобраться с дочерью после того как Нарусова пожаловалась на людей "бомжового вида", стоящих с одиночными пикетами у здания Совфеда.

Телеведущий Владимир Соловьев одёрнул сенатора Людмилу Нарусову после её критики одиночных пикетов у здания Совфеда и призвал для начала разобраться с собственной дочерью – Ксенией Собчак. Соответствующий пост был опубликован на странице ведущего в Instagram.

Возмущение Соловьёва вызвали слова матери Собчак в Совете Федерации. Людмила Нарусова заявила, что ей неприятно видеть "маргиналов" и людей "бомжового вида" с "непонятными требованиями" на крыльце Совфеда. Сенатор была искренне удивлена тем, что это до сих пор не запрещено.

В ответ Соловьёв напомнил об одиночном пикете дочери сенатора Ксении Собчак у здания Госдумы. В 2018 году гламурная дива вышла с плакатом, на котором было написано: "Депутаты! Мы вас не хотим!"

"Мама, разберитесь с дочерью!"

- призвал Соловьёв сенатора Нарусову.

Фото: скриншот instagram.com/vrsoloviev/