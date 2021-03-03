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Соловьёв одёрнул мать Собчак: "Разберитесь с дочерью!"
03 марта 2021, 19:05 • 405 • Политика
Соловьёв призвал мать Собчак разобраться с дочерью после того как Нарусова пожаловалась на людей "бомжового вида", стоящих с одиночными пикетами у здания Совфеда.
Телеведущий Владимир Соловьев одёрнул сенатора Людмилу Нарусову после её критики одиночных пикетов у здания Совфеда и призвал для начала разобраться с собственной дочерью – Ксенией Собчак. Соответствующий пост был опубликован на странице ведущего в Instagram.
Возмущение Соловьёва вызвали слова матери Собчак в Совете Федерации. Людмила Нарусова заявила, что ей неприятно видеть "маргиналов" и людей "бомжового вида" с "непонятными требованиями" на крыльце Совфеда. Сенатор была искренне удивлена тем, что это до сих пор не запрещено.
В ответ Соловьёв напомнил об одиночном пикете дочери сенатора Ксении Собчак у здания Госдумы. В 2018 году гламурная дива вышла с плакатом, на котором было написано: "Депутаты! Мы вас не хотим!"
- призвал Соловьёв сенатора Нарусову.
Фото: скриншот instagram.com/vrsoloviev/
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