Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это ре...
Главная / Политика

Соловьёв одним вопросом вскрыл двуличие позиции ЕС по Белоруссии

19 августа 2020, 21:20  •  72 • Политика
В Евросоюзе считают, что у Лукашенко нет демократической легитимности, потому что его не признал Брюссель. "То есть легитимность президента независимой страны теперь определяет организация, членом которой эта страна даже не является?" - поинтересовался Соловьёв.
Белорусскому президенту Александру Лукашенко не хватает демократической легитимности, поскольку Европейский союз не признал результаты президентских выборов, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. В ответ российский телеведущий Владимир Соловьёв задал европейскому политику простой вопрос.
Он поинтересовался, с каких пор легитимность президента независимой страны определяет организация, в которую данная страна даже не входит? И кто тогда является источником власти - ЕС или всё-таки народ этой страны?
О как. Новое слово в юриспруденции… А источником власти тогда в Белоруссии является кто? Народ Белоруссии или руководство ЕС? - спрашивает Соловьёв.
Напомним, что в ЕС не только не признали Александра Лукашенко президентом Белоруссии, но ещё и предложили свою помощь в "мирной передаче власти" в руки оппозиции. Сейчас в Белоруссии усилили охрану госграницы в связи с возможными военными провокациями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыдном молчании "требующих свободу"
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протестующим. Словами
19 августа 2020, 05:45
Ельцин запросто мог вернуть Крым России: Раскрыты малоизвестные факты "продажи" полуострова
19 августа 2020, 07:35
"Лайнер ФСБ в Минске": Белорусы выставили свои "глаза" у посольства
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 03:40
Ницой обвинила Екатерину II в «воровстве» Одессы у украинского магната
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
16 августа 2020, 19:05
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал Михеев
17 августа 2020, 19:50
Побывавший на митинге за Лукашенко военкор указал на любопытную деталь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.