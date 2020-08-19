Соловьёв одним вопросом вскрыл двуличие позиции ЕС по Белоруссии

Белорусскому президенту Александру Лукашенко не хватает демократической легитимности, поскольку Европейский союз не признал результаты президентских выборов, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. В ответ российский телеведущий Владимир Соловьёв задал европейскому политику простой вопрос.

Он поинтересовался, с каких пор легитимность президента независимой страны определяет организация, в которую данная страна даже не входит? И кто тогда является источником власти - ЕС или всё-таки народ этой страны?

О как. Новое слово в юриспруденции… А источником власти тогда в Белоруссии является кто? Народ Белоруссии или руководство ЕС? - спрашивает Соловьёв.

Напомним, что в ЕС не только не признали Александра Лукашенко президентом Белоруссии, но ещё и предложили свою помощь в "мирной передаче власти" в руки оппозиции. Сейчас в Белоруссии усилили охрану госграницы в связи с возможными военными провокациями.