|
Соловьёв одним вопросом вскрыл двуличие позиции ЕС по Белоруссии
19 августа 2020, 21:20 • 72 • Политика
В Евросоюзе считают, что у Лукашенко нет демократической легитимности, потому что его не признал Брюссель. "То есть легитимность президента независимой страны теперь определяет организация, членом которой эта страна даже не является?" - поинтересовался Соловьёв.
Белорусскому президенту Александру Лукашенко не хватает демократической легитимности, поскольку Европейский союз не признал результаты президентских выборов, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. В ответ российский телеведущий Владимир Соловьёв задал европейскому политику простой вопрос.
Он поинтересовался, с каких пор легитимность президента независимой страны определяет организация, в которую данная страна даже не входит? И кто тогда является источником власти - ЕС или всё-таки народ этой страны?
Напомним, что в ЕС не только не признали Александра Лукашенко президентом Белоруссии, но ещё и предложили свою помощь в "мирной передаче власти" в руки оппозиции. Сейчас в Белоруссии усилили охрану госграницы в связи с возможными военными провокациями.
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 августа 2020, 03:40
|
15 августа 2020, 12:50
|
17 августа 2020, 14:20
|
16 августа 2020, 22:45
|
14 августа 2020, 00:10
|
16 августа 2020, 19:05
|
17 августа 2020, 19:50