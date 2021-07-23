|
Соловьёв объяснил задумку ЕСПЧ по иску России: "Будут рассматривать лет 20"
23 июля 2021, 21:25 • 72 • Политика
Журналист Владимир Соловьёв оценил подачу Россией иска против Украины в ЕСПЧ.
Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на Украину о массовых нарушениях прав человека.
Как сообщал Царьград, Россия впервые в своей истории подала иск на другое государство в ЕСПЧ. Украину в иске обвиняют в массовых нарушениях прав человека, в частности, в поджоге националистами одесского Дома профсоюзов и последующем укрывательстве виновных от суда. В развязывании войны в Донбассе против собственного народа. А также в крушении малайзийского самолёта "Боинг-777", поскольку не было закрыто воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия.
- отметил Соловьёв.
Ранее военкор Александр Коц отметил, что Европейский суд по правам человека не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину.
Страсбургский суд зарегистрировал жалобу России. В опубликованном коммюнике ЕСПЧ утверждается, что Россия подала иск 22 июля на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека ("Межгосударственные дела").
Подпишитесь на нас
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июля 2021, 01:15
|
18 июля 2021, 04:50
|
18 июля 2021, 14:00
|
17 июля 2021, 08:40
|
17 июля 2021, 05:55
|
19 июля 2021, 12:55
|
20 июля 2021, 06:20