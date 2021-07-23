Соловьёв объяснил задумку ЕСПЧ по иску России: "Будут рассматривать лет 20"

Журналист Владимир Соловьёв оценил подачу Россией иска против Украины в ЕСПЧ.

Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на Украину о массовых нарушениях прав человека.

Как сообщал Царьград, Россия впервые в своей истории подала иск на другое государство в ЕСПЧ. Украину в иске обвиняют в массовых нарушениях прав человека, в частности, в поджоге националистами одесского Дома профсоюзов и последующем укрывательстве виновных от суда. В развязывании войны в Донбассе против собственного народа. А также в крушении малайзийского самолёта "Боинг-777", поскольку не было закрыто воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия.

Да и жалобу будут рассматривать лет 20, чтобы мы не вышли из СЕ (а значит, и не послали ЕСПЧ) до окончания рассмотрения дела,

- отметил Соловьёв.

Ранее военкор Александр Коц отметил, что Европейский суд по правам человека не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину.

Страсбургский суд зарегистрировал жалобу России. В опубликованном коммюнике ЕСПЧ утверждается, что Россия подала иск 22 июля на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека ("Межгосударственные дела").