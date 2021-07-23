Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шойгу готов явиться на допрос: Сенсационное заявление сопроводили восклицательны...
"Никто не знает, что делать дальше": На Западе заявили о неожиданном х...
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о нача...
Русская смекалка поможет: Россия обойдет позорный сговор Меркель и Байдена по «С...
Главная / Политика

Соловьёв объяснил задумку ЕСПЧ по иску России: "Будут рассматривать лет 20"

23 июля 2021, 21:25  •  72 • Политика
Журналист Владимир Соловьёв оценил подачу Россией иска против Украины в ЕСПЧ.
Журналист Владимир Соловьёв прокомментировал подачу Россией жалобы в ЕСПЧ на Украину о массовых нарушениях прав человека.
Как сообщал Царьград, Россия впервые в своей истории подала иск на другое государство в ЕСПЧ. Украину в иске обвиняют в массовых нарушениях прав человека, в частности, в поджоге националистами одесского Дома профсоюзов и последующем укрывательстве виновных от суда. В развязывании войны в Донбассе против собственного народа. А также в крушении малайзийского самолёта "Боинг-777", поскольку не было закрыто воздушное пространство над территорией, где шли боевые действия.
Да и жалобу будут рассматривать лет 20, чтобы мы не вышли из СЕ (а значит, и не послали ЕСПЧ) до окончания рассмотрения дела,
- отметил Соловьёв.
Ранее военкор Александр Коц отметил, что Европейский суд по правам человека не стал применять обеспечительные меры в рамках межгосударственной жалобы России на Украину.
Страсбургский суд зарегистрировал жалобу России. В опубликованном коммюнике ЕСПЧ утверждается, что Россия подала иск 22 июля на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека ("Межгосударственные дела").

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






72
Источник
Похожие новости
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
23 июля 2021, 06:45
"Реваншиста" Кулебу осадили в Совфеде: "Видно, не понял"
23 июля 2021, 10:25
Руку по локоть откусят: Джентльменское соглашение России и Китая под угрозой срыва
23 июля 2021, 04:55
Экономист: Война в Донбассе оставит Украину без газа
23 июля 2021, 12:15
"Просто выжигают": Лавров ткнул Запад в постыдный факт об Украине
23 июля 2021, 03:05
Украина без Крыма исчезла с сайта Олимпиады
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2021, 01:15
"Не складывается пазл": Сатановский пошатнул сделку Германии и США одним простым вопросом
18 июля 2021, 04:50
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после предательства США
18 июля 2021, 14:00
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
17 июля 2021, 08:40
Медведчук написал ответ Путину о будущем Украины и РФ
17 июля 2021, 05:55
Турецкие отели начали закрывать из-за главной "фишки"
19 июля 2021, 12:55
Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной" войне
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.