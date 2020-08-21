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Соловьёв объяснил, почему Навальный нужен Кремлю живым

21 августа 2020, 22:50  •  95 • Политика
Соловьёв высказался о госпитализации Навального. Он указал, что российским властям меньше всех нужна смерть Навального. Потому что он "удобный и понятный" и "выполняет кукольную роль". "Он как раз удобен живым", - подчеркнул телеведущий.
Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал "отравление" блогера-оппозиционера Алексея Навального и его госпитализацию. Журналист скептически отнёсся к версии о том, что "борца с режимом" отравил Кремль.
Соловьёв указал, что российским властям меньше всех нужна смерть Навального. Потому что он "удобный и понятный" и "выполняет кукольную роль". У Кремля не было ни единой причины его бояться, подчеркнул телеведущий.
Он как раз удобен живым. Не дай Бог, с ним что-то случится, - сказал Соловьёв.
Также телеведущий прокомментировал шумиху, развернувшуюся вокруг госпитализации Навального.
Как кто-то написал в Сети, в последний раз так часто и подробно передавали только информацию о состоянии Иосифа Виссарионовича Сталина, - отметил Соловьёв.
Он добавил, что ему непонятно желание родных и близких Навального отправить его лечить за границу. Когда стало плохо оппозиционному писателю Дмитрию Быкову и председателю Фонда Бориса Немцова Владимиру Кара-Мурзе-младшему, российские медики блестяще справились с их лечением, напомнил Соловьёв в эфире радио "КП".

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