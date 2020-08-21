Соловьёв объяснил, почему Навальный нужен Кремлю живым

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал "отравление" блогера-оппозиционера Алексея Навального и его госпитализацию. Журналист скептически отнёсся к версии о том, что "борца с режимом" отравил Кремль.

Соловьёв указал, что российским властям меньше всех нужна смерть Навального. Потому что он "удобный и понятный" и "выполняет кукольную роль". У Кремля не было ни единой причины его бояться, подчеркнул телеведущий.

Он как раз удобен живым. Не дай Бог, с ним что-то случится, - сказал Соловьёв.

Также телеведущий прокомментировал шумиху, развернувшуюся вокруг госпитализации Навального.

Как кто-то написал в Сети, в последний раз так часто и подробно передавали только информацию о состоянии Иосифа Виссарионовича Сталина, - отметил Соловьёв.

Он добавил, что ему непонятно желание родных и близких Навального отправить его лечить за границу. Когда стало плохо оппозиционному писателю Дмитрию Быкову и председателю Фонда Бориса Немцова Владимиру Кара-Мурзе-младшему, российские медики блестяще справились с их лечением, напомнил Соловьёв в эфире радио "КП".