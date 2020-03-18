Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил прокуроров в магазин
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам...
Главная / Политика

Соловьёв обругал Дерипаску, Ходорковского и "прочих упырей" за попытки учить Россию

18 марта 2020, 13:35  •  65 • Политика
Тележурналист Владимир Соловьёв в эфире "Соловьёв Live" высказался о российских олигархах, предпочитающих давать советы в связи с распространением коронавируса, но не помогать делом. В том числе обругал Дерипаску, Ходорковского и "прочих упырей" за попытки учить Россию.
В пример Соловьёв привёл китайских магнатов, которые финансировали и лечение, и строительство больниц, и разработку лекарств.
"К нам пришла беда, - продолжил Соловьёв, имея в виду, что вирус всё же завезли на территорию России. - Что делают олигархи? Ну ладно, прилетели с Куршевеля - пошли по домам, не сказали, что были в Европе, и думают, что их никто не поймает. Нет, так ещё и Дерипаска даёт советы, как жить стране. Денег дай! Дай денег стране! Нет... Все куда-то делись, смылись. А в Китае не так. А в Америке не так. А наши самые богатые люди смотрят на всё это - и: "Ц-ц-ц-ц-ц-ц... не так, не так действуете, нет, неправильно живёте, ой-ой-ой-ой".
Отдельно Владимир Соловьёв высказался и о Михаиле Ходорковском, который "сидит в Лондоне с прочими упырями", также оценивая ситуацию в России.
"Как всё-таки... Масок не хватает. Ну купи маски! Ну сделай что-нибудь, ты же столько наворовал в России! Я уж про кладбища твои не говорю. Ну давай, комсомолец хренов. Закупи и привези. Сам ты не можешь, я понимаю. А ты все деньги на свою "Открыточку" тратишь, на всех этих бездарей неспособных. А возьми и привези в Россию масочки. И вы, все остальные, продайте свои долбаные самолётики. Вы же всё время просили что-то от страны: мол, прекращайте истерику, мойте руки, не касайтесь лица".
В завершение Соловьёв ещё раз призвал олигархов не высказывать опасения, а действительно помогать, беря пример с бизнесменов в разных точках мира - "Помогите стране и миру!".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
18 марта 2020, 02:35
Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО
18 марта 2020, 09:35
"Особая забота" Путина против "похорон" на Украине: Коронавирус показал отношение политиков к старикам
18 марта 2020, 10:35
США обвинили Россию в убийстве 12 солдат
18 марта 2020, 02:35
«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
18 марта 2020, 11:35
Эксперт: США рвутся к Уралу через Арктику
18 марта 2020, 02:35
Путин назвал "нетривиальную проблему" России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2020, 09:35
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
16 марта 2020, 19:35
Коронавирус создали в США. Эксперт Романофф назвал место лаборатории
16 марта 2020, 06:35
Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских
13 марта 2020, 15:35
"Пойманы с поличным": Китай обвинил США в занесении коронавируса. Эксперты подтверждают версию биооружия
14 марта 2020, 20:35
Четыре "неудобных" вопроса по делу МН17: О чём молчит гаагский трибунал
14 марта 2020, 23:30
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.