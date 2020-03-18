Соловьёв обругал Дерипаску, Ходорковского и "прочих упырей" за попытки учить Россию

В пример Соловьёв привёл китайских магнатов, которые финансировали и лечение, и строительство больниц, и разработку лекарств.

"К нам пришла беда, - продолжил Соловьёв, имея в виду, что вирус всё же завезли на территорию России. - Что делают олигархи? Ну ладно, прилетели с Куршевеля - пошли по домам, не сказали, что были в Европе, и думают, что их никто не поймает. Нет, так ещё и Дерипаска даёт советы, как жить стране. Денег дай! Дай денег стране! Нет... Все куда-то делись, смылись. А в Китае не так. А в Америке не так. А наши самые богатые люди смотрят на всё это - и: "Ц-ц-ц-ц-ц-ц... не так, не так действуете, нет, неправильно живёте, ой-ой-ой-ой".

Отдельно Владимир Соловьёв высказался и о Михаиле Ходорковском, который "сидит в Лондоне с прочими упырями", также оценивая ситуацию в России.

"Как всё-таки... Масок не хватает. Ну купи маски! Ну сделай что-нибудь, ты же столько наворовал в России! Я уж про кладбища твои не говорю. Ну давай, комсомолец хренов. Закупи и привези. Сам ты не можешь, я понимаю. А ты все деньги на свою "Открыточку" тратишь, на всех этих бездарей неспособных. А возьми и привези в Россию масочки. И вы, все остальные, продайте свои долбаные самолётики. Вы же всё время просили что-то от страны: мол, прекращайте истерику, мойте руки, не касайтесь лица".

В завершение Соловьёв ещё раз призвал олигархов не высказывать опасения, а действительно помогать, беря пример с бизнесменов в разных точках мира - "Помогите стране и миру!".