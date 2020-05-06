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Соловьёв обратил внимание на вывод активов ФБК за рубеж
06 мая 2020, 18:10 • 52 • Политика
Сотрудники созданного Алексеем Навальным так называемого Фонда борьбы с коррупцией, вероятнее всего, начали активно выводить средства за рубеж.
На это обратил внимание известный российский телеведущий Владимир Соловьёв, сославшись на материал газеты "Взгляд", которая в свою очередь приводит статью RT.
Twitter/Vladimir Soloviev
В цитируемом материале говорится о том, что Фонд обслуживает несколько частных структур, зарегистрированных на сотрудников ФБК. Речь, в частности, идёт о компаниях ООО "Медиа-Лайв", ООО "Левиафан-Медиа", ООО "Страна Приливов" (Россия) и SIA Database (Латвия).
По мнению экспертов, задача этих организаций - снизить налогообложение за счёт завышения расходов и занижения прибыли, а также привлечь иностранные гранты. Кроме того, такое дробление позволяет легко выводить деньги за рубеж, чтобы спасти их от ареста.
Напомним, что летом прошлого года Следственный комитет начал расследование в отношении Фонда борьбы с коррупцией, который подозревается в отмывании денег на 1 млрд рублей. Следователи полагают, что сотрудники ФБК получали средства от третьих лиц, а затем вносили их на свои счета через банкоматы и переводили на счёт организации.
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