Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
И всё-таки – в кармане? Какие силы разбудил «Бесогон» Никиты Михалкова
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно за...
Главная / Политика

Соловьёв обратил внимание на вывод активов ФБК за рубеж

06 мая 2020, 18:10  •  52 • Политика
Сотрудники созданного Алексеем Навальным так называемого Фонда борьбы с коррупцией, вероятнее всего, начали активно выводить средства за рубеж.
На это обратил внимание известный российский телеведущий Владимир Соловьёв, сославшись на материал газеты "Взгляд", которая в свою очередь приводит статью RT.
Фирмы сотрудников ФБК уличили в выводе активов за рубеж, - пишет он в Twitter.
Twitter/Vladimir Soloviev
В цитируемом материале говорится о том, что Фонд обслуживает несколько частных структур, зарегистрированных на сотрудников ФБК. Речь, в частности, идёт о компаниях ООО "Медиа-Лайв", ООО "Левиафан-Медиа", ООО "Страна Приливов" (Россия) и SIA Database (Латвия).
По мнению экспертов, задача этих организаций - снизить налогообложение за счёт завышения расходов и занижения прибыли, а также привлечь иностранные гранты. Кроме того, такое дробление позволяет легко выводить деньги за рубеж, чтобы спасти их от ареста.
Напомним, что летом прошлого года Следственный комитет начал расследование в отношении Фонда борьбы с коррупцией, который подозревается в отмывании денег на 1 млрд рублей. Следователи полагают, что сотрудники ФБК получали средства от третьих лиц, а затем вносили их на свои счета через банкоматы и переводили на счёт организации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским
06 мая 2020, 05:10
Лукашенко назвал правильное место для парада Победы, пригласив Путина и коллег
06 мая 2020, 03:10
Американское лекарство для русского премьера? Чем лечат Мишустина от COVID-19: Мнение блогера
06 мая 2020, 11:10
В Киеве раскрыли новый план по возвращению Крыма
06 мая 2020, 07:10
Обсудили даже здоровье Мишустина: О чём ещё говорили Путин и Лукашенко
06 мая 2020, 07:10
"Мы им нефть и лес - они нам трусы и носки!": Пронько об "успехах" импортозамещения
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 мая 2020, 05:10
«Равносильно самоубийству»: Парасюк рассказал, почему Порошенко не посадил его за рас...
06 мая 2020, 03:10
"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русски...
06 мая 2020, 05:10
Украинское образование породило «отбитую морду манкурта Усика» – Фарион
06 мая 2020, 02:10
Тайные послания Ротшильдов: разбираем знаменитые обложки "The Economist"
06 мая 2020, 10:10
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
30 апреля 2020, 00:05
«Ни слова — о назначении этих учреждений»: почему Китай обеспокоен работой биолабораторий США на границе с Россией
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
02 мая 2020, 04:10
Дамоклов меч над властью. Назрела опасность пострашнее коронавируса
02 мая 2020, 09:10
Стало известно, у кого Путин отнимает свободу и зачем
29 апреля 2020, 23:10
"Каким должен быть следующий мэр Москвы?": Политолог рассказал о "сокрушительном поражении" Собянина
01 мая 2020, 09:10
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.