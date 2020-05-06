Соловьёв обратил внимание на вывод активов ФБК за рубеж

На это обратил внимание известный российский телеведущий Владимир Соловьёв, сославшись на материал газеты "Взгляд", которая в свою очередь приводит статью RT.

Фирмы сотрудников ФБК уличили в выводе активов за рубеж, - пишет он в Twitter.

Twitter/Vladimir Soloviev

В цитируемом материале говорится о том, что Фонд обслуживает несколько частных структур, зарегистрированных на сотрудников ФБК. Речь, в частности, идёт о компаниях ООО "Медиа-Лайв", ООО "Левиафан-Медиа", ООО "Страна Приливов" (Россия) и SIA Database (Латвия).

По мнению экспертов, задача этих организаций - снизить налогообложение за счёт завышения расходов и занижения прибыли, а также привлечь иностранные гранты. Кроме того, такое дробление позволяет легко выводить деньги за рубеж, чтобы спасти их от ареста.

Напомним, что летом прошлого года Следственный комитет начал расследование в отношении Фонда борьбы с коррупцией, который подозревается в отмывании денег на 1 млрд рублей. Следователи полагают, что сотрудники ФБК получали средства от третьих лиц, а затем вносили их на свои счета через банкоматы и переводили на счёт организации.