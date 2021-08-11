|
Соловьёв об экс-после Азербайджана, оскорбившем русских: На статью себе он точно наговорил
11 августа 2021, 02:40 • 34 • Политика
Отставной дипломат Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение, в котором назвал русских свиньями, которым азербайджанцы присылают икру, рыбу и деньги.
Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде, выступавший дипломатическим представителем Баку в разных странах (в том числе, в Молдавии, Пакистане, Белоруссии, был также постпредом в ООН), записал откровенно русофобское и наглое видеообращение, в котором оскорбил русскую нацию.
Формально это был как бы ответ лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, обозвав лично его несколько раз - персонально, но в контексте – прозвучало выпадом против всей нашей страны. Он, в частности, заявил, что русская нация воняет "как свиньи", а азербайджанцы присылают в Россию "икру, рыбу, деньги", по сами "умирают с голоду".
Телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя заявление Вагабзаде, заметил:
Официальной реакции на выпады бывшего азербайджанского дипломата пока нет.
Подпишитесь на нас
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 августа 2021, 21:40
|
07 августа 2021, 09:45
|
09 августа 2021, 01:10
|
06 августа 2021, 00:45
|
09 августа 2021, 01:10
|
06 августа 2021, 09:55
|
07 августа 2021, 01:30