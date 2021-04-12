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Соловьёв о войне в Донбассе: "Больше не будет нацистской Украины"

12 апреля 2021, 05:05  •  56 • Политика
В случае начала войны в Донбассе Киеву придется туго, считает журналист Владимир Соловьев. "Больше не будет нацистской Украины", - считает он.
Если Украина начнёт наступление на Донбасс, то войска России окажутся на западных рубежах СССР. Об этом News.ru заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
По мнению журналиста, для принуждения Киева к миру Москва может атаковать военные объекты по всей украинской территории, используя полученный в Сирии опыт. Неизвестно, на что решатся власти США и Европы, чтобы Россия отвела свои войска, но маловероятно, что нацистская и антирусская Украина останется существовать. Не войдёт Киев и в состав НАТО.
"Понятно, что для России это вопрос серьёзнейший. Украина в НАТО в каком составе войдёт?" - поведал он.
Как заявил Ura.ru главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, нельзя верить заявлениям команды президента Украины Владимира Зеленского, что Киев якобы не заинтересован в войне в Донбассе.
Если Вооружённые силы Украины начнут зачистку в Донбассе, то ДНР и ЛНР придётся перейти к активным боевым действиям. И только "военный кулак" Москвы способен сделать Киев вновь миролюбивым.
Война также приведёт к расколу Украины на две части, прогнозирует Коротченко.
По мнению политолога Сергея Маркова, в случае начала "горячей фазы" конфликта в Донбассе США введут более жёсткие санкции против России, которую они обвинят в произошедшем. В результате может быть окончательно сорвана реализация проекта "Северный поток - 2".
Кроме того, осенью в России пройдут выборы в Госдуму. Американцы попытаются дестабилизировать обстановку внутри страны и организовать госпереворот, передаёт сайт 360tv.ru.

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