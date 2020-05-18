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Соловьёв о расследовании причин пандемии COVID-19: "Никто в сокрытии правды не заинтересован"

18 мая 2020, 22:55  •  66 • Политика
Тележурналист Владимир Соловьёв в беседе с Царьградом прокомментировал решение ВРНС обратиться с заявлением о расследовании причин пандемии COVID-19 в Генпрокуратуру, СКР и ФСБ. Соловьёв уверен, что "никто в сокрытии правды не заинтересован".
Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, председателю СКР Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести прокурорскую проверку и расследование обстоятельств, приведших к возникновению и распространению COVID-19, а после и пандемии коронавируса, захватившей весь мир.
Расследования просят и 120 стран мира, настаивая, что вопросов слишком много, и все они требуют поиска ответов. В беседе с Царьградом ситуацию прокомментировал тележурналист Владимир Соловьёв. Наш собеседник считает, что пандемия коронавируса - это всё же вопрос науки, а не проверок. Однако это не исключает сбора данных. Соловьёв полагает, что скрывать происходящее вокруг пандемии никому не выгодно.
"Здесь должны все службы поработать. Потому что никто в сокрытии правды не заинтересован. Потому что если это вирус искусственного происхождения, значит, это уже первый случай применения биологического оружия. И если утёк случайно, значит, это всё равно свидетельствует о том, что разработка такого биологического оружия есть, и она идёт успешно. И если возможны так называемые случайные утечки, тогда вопрос о неслучайных утечках. Значит, они доступны разнообразным террористическим организациям", - размышлял Соловьёв.
Тележурналист считает, что специалисты уже работают с информацией о вирусе, и письмо ВРНС кардинально не изменит ситуацию.
"Как я понимаю, все профильные ведомства и так очень серьёзно рассматривают все возможные варианты, не подтверждая и не отрицая какие бы то ни было версии. Но все возможные варианты рассматривают, чтобы потом не пришлось жалеть", - подчеркнул Соловьёв.

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