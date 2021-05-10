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Соловьёв о предательстве Европы: "Издевались, травили, морили голодом..."

10 мая 2021, 04:15  •  65 • Политика
Тележурналист Владимир Соловьёв привёл несколько примеров перевирания событий Великой Отечественной войны, напомнив о предательстве Европы. "Издевались, травили, морили голодом..." - написал Соловьёв, говоря об убийствах мирных жителей в годы войны, о чём теперь пытаются забыть, придумав новую историю.
В День Победы по следам уродливых высказываний европейских политиков и даже некоторых наших сограждан тележурналист Владимир Соловьёв написал свой пост, где изложил, что он думает о призывах к примирению. Эти призывы в конечном счёте приводят к требованиям забыть и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны.
Меня удивляют эти разговоры о необходимости примирения, - подчеркнул Соловьёв. - С кем и почему мы должны примиряться? С карателями, надсмотрщиками концлагерей, захватчиками, насильниками, убийцами, пришедшими на нашу землю с целью нас уничтожить? Они шли нас убивать, убеждённые в том, что это их историческое предназначение. Расширение на Восток. Захват жизненно важных земель, о чём, не скрывая, заявлял их фюрер ещё с середины 20-х годов. О каком примирении может идти речь?
Сегодня звучат голоса тех, кто обвиняет в развязывании войны не только Гитлера, но и советскую сторону. А пройдёт ещё немного времени - и винить начнут только Советский Союз, настаивая, что нацистская Германия, мол, просто стала жертвой обстоятельств, размышляет Владимир Соловьёв. Мы не можем мириться с подобным перевиранием истории. Мы должны помнить, как на самом деле развивались события. И за что сражались наши деды. Европа тем временем "забывает о собственной вине", не помнит, "как приветствовали фюрера и как с радостью расправлялись с европейскими евреями", напомнил Соловьёв.
Как издевались, травили собаками и морили голодом, а сейчас с постными мордами имеют наглость рассуждать об "ужасах советской оккупации", - продолжил автор в личном телеграм-канале "Соловьёв". - Нет и никогда не будет у Европы никакого морального права указывать России. Никогда мы не забудем, что эти "цивилизованные народы" вытворяли на нашей земле.
Завершая своё обращение, Владимир Соловьёв подчеркнул, что забыть ужасы войны нам не позволит семейная память - "кровь павших, великий подвиг нашего народа".

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