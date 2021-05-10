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Соловьёв о предательстве Европы: "Издевались, травили, морили голодом..."
10 мая 2021, 04:15 • 65 • Политика
Тележурналист Владимир Соловьёв привёл несколько примеров перевирания событий Великой Отечественной войны, напомнив о предательстве Европы. "Издевались, травили, морили голодом..." - написал Соловьёв, говоря об убийствах мирных жителей в годы войны, о чём теперь пытаются забыть, придумав новую историю.
В День Победы по следам уродливых высказываний европейских политиков и даже некоторых наших сограждан тележурналист Владимир Соловьёв написал свой пост, где изложил, что он думает о призывах к примирению. Эти призывы в конечном счёте приводят к требованиям забыть и пересмотреть итоги Великой Отечественной войны.
Сегодня звучат голоса тех, кто обвиняет в развязывании войны не только Гитлера, но и советскую сторону. А пройдёт ещё немного времени - и винить начнут только Советский Союз, настаивая, что нацистская Германия, мол, просто стала жертвой обстоятельств, размышляет Владимир Соловьёв. Мы не можем мириться с подобным перевиранием истории. Мы должны помнить, как на самом деле развивались события. И за что сражались наши деды. Европа тем временем "забывает о собственной вине", не помнит, "как приветствовали фюрера и как с радостью расправлялись с европейскими евреями", напомнил Соловьёв.
Завершая своё обращение, Владимир Соловьёв подчеркнул, что забыть ужасы войны нам не позволит семейная память - "кровь павших, великий подвиг нашего народа".
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