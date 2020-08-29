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Соловьёв не сдержался и выдал философское: "Мир сошёл с ума"
29 августа 2020, 20:40 • 106 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв не сдержался и выдал философское изречение. "Мир сошёл с ума", - написал он, но так и не пояснил, что имел в виду.
В Telegram-канале "Соловьёв" появился новый пост.
"Удивляет не то, что мир сошёл с ума, а то, что ещё и наслаждается собственным безумием", - написал телеведущий.
Скриншот: Telegram/@SolovievLive
Можно предположить, что это философское высказывание было сделано по итогам очередного стрима на YouTube-канале "Соловьёв Live".
Темами "Смерша" №13 стали "Навальный и "навальнизм", "Ситуация в Белоруссии" и "Кого не любит Пашинян?". Одним из самых ярких моментов стало высказывание политолога Семёна Багдасарова. Он считает, что идёт заговор против России, и ей пора подумать о собственной безопасности.
"Мы видим по Белоруссии, к чему приводит недооценка [ситуации]", - произнёс он.
Не исключено, что о сошедшем с ума мире телеведущий задумался из-за ситуации с Алексеем Навальным. Именно о нём появился пост через несколько минут. Соловьёв сделал репост Telegram-канала "Кремлёвская прачка", где говорится о том, что омские врачи продолжают демонстрировать максимальную открытость.
Именно российские медики приложили максимум усилий, чтобы сохранить жизнь пациенту и найти причины его внезапной болезни. Немецкая же делегация вела себя совершенно иначе. Например, пилоты 15 из 19 проведённых в России часов просто отдыхали.
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