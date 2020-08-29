Соловьёв не сдержался и выдал философское: "Мир сошёл с ума"

В Telegram-канале "Соловьёв" появился новый пост.

"Удивляет не то, что мир сошёл с ума, а то, что ещё и наслаждается собственным безумием", - написал телеведущий.

Скриншот: Telegram/@SolovievLive

Можно предположить, что это философское высказывание было сделано по итогам очередного стрима на YouTube-канале "Соловьёв Live".

Темами "Смерша" №13 стали "Навальный и "навальнизм", "Ситуация в Белоруссии" и "Кого не любит Пашинян?". Одним из самых ярких моментов стало высказывание политолога Семёна Багдасарова. Он считает, что идёт заговор против России, и ей пора подумать о собственной безопасности.

"Мы видим по Белоруссии, к чему приводит недооценка [ситуации]", - произнёс он.

Не исключено, что о сошедшем с ума мире телеведущий задумался из-за ситуации с Алексеем Навальным. Именно о нём появился пост через несколько минут. Соловьёв сделал репост Telegram-канала "Кремлёвская прачка", где говорится о том, что омские врачи продолжают демонстрировать максимальную открытость.

Именно российские медики приложили максимум усилий, чтобы сохранить жизнь пациенту и найти причины его внезапной болезни. Немецкая же делегация вела себя совершенно иначе. Например, пилоты 15 из 19 проведённых в России часов просто отдыхали.