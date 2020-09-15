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Соловьёв: Навальному придётся общаться с российскими правоохранителями

15 сентября 2020, 16:55  •  165 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал отказ Алексея Навального сотрудничать с российскими правоохранительными органами. По его словам, блогеру придётся общаться со следователями, хочет он того или нет.
Немецкие врачи продолжают отмечать постепенное улучшение состояния Алексея Навального, которому стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Во вторник появилось первое фото из берлинской клиники "Шарите", на котором Навальный предстаёт сильно исхудавшим, но совершенно здоровым и весёлым. Кроме того, стало известно, что блогер намерен вернуться в Россию, но при этом не собирается сотрудничать с российскими правоохранительными органами.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв полагает, что основателю ФБК всё же придётся общаться со следователями, несмотря на отсутствие у него желания. Он отметил, что оппозиционер, который ранее оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, является фигурантом уголовного дела по обвинению в клевете. И, совершив поездку в Томск, он нарушил свою подписку о невыезде. Кроме того, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин имеет финансовые претензии к Навальному и его сторонникам, поскольку ранее выкупил долг оппозиционера у компании "Московский школьник".
Это не та ситуация, как в детстве, когда можно сложить руки над головой и сказать: "Я в домике". Хорошо, что Навальный хочет вернуться в Россию. Но, нравится это ему или нет, ему придётся здесь общаться и с правоохранительными, и с судебными органами, - пояснил Соловьёв Царьграду.
Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отравлении Навального веществом из группы "Новичок". Позднее правительство ФРГ сообщило, что данный вывод якобы подтвердили три независимые европейские лаборатории. При этом Берлин наотрез отказался предоставлять России какие-либо материалы по Навальному. Примечательно, что омские врачи, которые первыми осмотрели блогера, никаких следов отравления у него не нашли, а создатель вещества "Новичок" заявил об отсутствии характерных симптомов у Навального.

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