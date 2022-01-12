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Соловьёв нашёл "удивительно лживого персонажа", оскорбившего Россию
12 января 2022, 18:55 • 66 • Политика
Выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам переговоров с Россией возмутило телеведущего Владимира Соловьёва.
Во время пресс-конференции Столтенберг вспомнил историю и заявил, что НАТО в Югославии защищала людей, а страна распалась, потому что были внутренние противоречия. Соловьёв ответил на это высказывание Столтенберга.
- написал телеведущий в своём телеграм-канале.
Соловьёв напомнил, что именно Россия прекращала кризисные ситуации в Молдавии, Грузии и на Украине, спасала и до сих пор спасает мирных людей.
- посоветовал Соловьёв.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подвёл итоги переговоров с Россией. Несмотря на то что между сторонами есть разногласия, альянс готов обсудить некоторые темы.
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