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Соловьёв нашёл "удивительно лживого персонажа", оскорбившего Россию

12 января 2022, 18:55  •  66 • Политика
Выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам переговоров с Россией возмутило телеведущего Владимира Соловьёва.
Во время пресс-конференции Столтенберг вспомнил историю и заявил, что НАТО в Югославии защищала людей, а страна распалась, потому что были внутренние противоречия. Соловьёв ответил на это высказывание Столтенберга.
Удивительно лживый персонаж,
- написал телеведущий в своём телеграм-канале.
Соловьёв напомнил, что именно Россия прекращала кризисные ситуации в Молдавии, Грузии и на Украине, спасала и до сих пор спасает мирных людей.
А Столтенбергу и его хозяевам спросить бы у народов Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, что они думают о НАТО и США,
- посоветовал Соловьёв.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подвёл итоги переговоров с Россией. Несмотря на то что между сторонами есть разногласия, альянс готов обсудить некоторые темы.

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