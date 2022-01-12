Соловьёв нашёл "удивительно лживого персонажа", оскорбившего Россию

Выступление генсека НАТО Йенса Столтенберга по итогам переговоров с Россией возмутило телеведущего Владимира Соловьёва.

Во время пресс-конференции Столтенберг вспомнил историю и заявил, что НАТО в Югославии защищала людей, а страна распалась, потому что были внутренние противоречия. Соловьёв ответил на это высказывание Столтенберга.

Удивительно лживый персонаж,

- написал телеведущий в своём телеграм-канале.

Соловьёв напомнил, что именно Россия прекращала кризисные ситуации в Молдавии, Грузии и на Украине, спасала и до сих пор спасает мирных людей.

А Столтенбергу и его хозяевам спросить бы у народов Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, что они думают о НАТО и США,

- посоветовал Соловьёв.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подвёл итоги переговоров с Россией. Несмотря на то что между сторонами есть разногласия, альянс готов обсудить некоторые темы.