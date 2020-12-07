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Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."

07 декабря 2020, 10:40  •  386 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв напомнил в своём Telegram-канале коронный анекдот Никиты Михалкова о разговоре Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Якобы главы Германии и Франции нелитературно описали свои ощущения от момента, "когда Путин молчит". В комментариях высказывание режиссёра вызвало бурную реакцию. Один из пользователей предположил, что Меркель и Макрон сейчас гадают, "как эти русские узнали" о разговоре.
В новом выпуске программы "Бесогон" режиссёр и ведущий Никита Михалков рассказал фривольный, но достаточно ёмкий анекдот:
"Господин Макрон обращается к госпоже Меркель и говорит: "Фрау Меркель, вы обратили внимание, что когда говорит господин Путин, то просто можно заслушаться?" А фрау Меркель отвечает: "Да, вы знаете, я обратила внимание на это. А вот вы обратили внимание, что когда он молчит, то можно обо***?" - пошутил Михалков.
Сегодня о коронном анекдоте Никиты Сергеевича напомнил телеведущий Владимир Соловьёв, опубликовав отрывок программы "Бесогон" в своём Telegram-канале. Видео собрало многочисленные комментарии.
"Ээээй! Кто может, переведите этот анекдот на английский и запустите в их соцсети. Посмотрите на реакцию", - предложил пользователь под ником Николай Неважно.
"Меркель с Макроном сейчас: "Как эти русские узнали о нашем телефонном разговоре, клятые Москали", - написал Global Internet.
"Супер. А если без шуток, то они действительно нас боятся. Генетическая память", - высказалась Larisa CHE.

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