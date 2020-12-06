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Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора попало на видео: "До слёз"

06 декабря 2020, 13:35  •  206 • Политика
Валерия Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора в Петербурге попало на видео. Кадры прокомментировал блогер Сергей Колясников: "До слёз". По словам самого политолога, причиной стало отсутствие маски.
Валерия Соловья, который называет себя политологом и профессором, 5 декабря задержали в Санкт-Петербурге.
Сотрудники правоохранительных органов пригласили его пройти в полицейскую машину рядом с Гостиным Двором. Об этом инциденте Соловей сам сообщил журналистам "Новой газеты".
По его словам, причиной задержания стало отсутствие медицинской маски. Он заметил, что 5 декабря только прибыл в Северную столицу и "просто гулял" в тот момент, когда к нему подошли полицейские.
Соловей добавил, что рядом с Гостиным Двором частенько собираются граждане, интересующиеся политикой. Некоторые из них начали обращаться к нему с вопросами.
Происшествие попало на видео. Его, в частности, разместил и поделился впечатлениями от просмотра блогер Сергей Колясников на своём канале "Сергей Zergulio Колясников" в Telegram. На кадрах можно увидеть, как правоохранители ведут Соловья к машине под крики некоторых граждан.
"До слёз. Особенно в конце, тоненькое: "Мы здесь власть!" - прокомментировал блогер.

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