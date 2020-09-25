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Соловей заявил Гордону о существовании списка преемников Путина. И тут же оговорился

25 сентября 2020, 22:35  •  54 • Политика
Валерий Соловей в беседе с Дмитрием Гордоном заявил о существовании списка преемников Владимира Путина. Но тут же сам оговорился: фамилий в этом списке он не видел, и некоторые из них вообще не написаны на бумаге. Тем не менее Гордона и этот ответ устроил.
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского политолога Валерия Соловья. В том числе, он спросил о статусе Соловья, как части "активного мероприятия ФСБ, цель которого - обеспечить транзит власти от Путина к преемнику". Подобную точку зрения в беседе с Гордоном ранее высказал сотрудник вашингтонской резидентуры КГБ Юрий Швец. Сейчас Швец живёт в США, но... интервью предпочитает давать о России.
Интересно, что Гордон не стал спрашивать у Соловья о том, как он относится к такому своему статусу. Вероятно, для интервью это странное заявление Швеца было выгодно. Спросил Гордон о том, кто является преемником президента России Владимира Путина, полагая, что Соловей владеет этой информацией.
Политолог своим ответом дал понять, что реальной информацией он не владеет. Он говорил о тех, кто, вероятно, рассматривается, называя премьер-министра России Михаила Мишустина или, например, министра обороны России Сергея Шойгу.
"Оживился Дмитрий Анатольевич Медведев, который сделал несколько заявлений, - добавил Соловей, настаивая, что сейчас Медведев якобы налаживает связи с американским истеблишментом на случай победы Джо Байдена на выборах в США. - В общем же списке 10-12 человек".
Назвать имена Соловей не смог, лишь поддакивал сказанному Гордоном о том, что в списке может быть и Сергей Шойгу. А также добавил:
"Я не смогу (назвать имена - ред.), потому что я не знаю, - сказал Соловей. - Я просто не знаю фамилий, Дмитрий, я не скрываю. И какие-то фамилии находятся у Владимира Владимировича в голове. И могу сказать, что там есть люди из российской оппозиции".
Другими словами, в единственной реплике Соловей противоречил сам себе - то не знает фамилий, то говорит о том, кто есть в списке. При этом Гордона, судя по всему, ответ удовлетворил. Дополнительных вопросов в этой части он задавать не стал.
Добавим, интервью опубликовано на канале "В гостях у Гордона" в сервисе YouTube.

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