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Соловей высказался о Крыме так, что Гордон сразу признался: "Меня очень расстроил ваш ответ"

25 сентября 2020, 16:10  •  228 • Политика
Гостем Дмитрия Гордона стал Валерий Соловей. В том числе он ответил на вопрос о принадлежности Крыма. И слова были такими, что Гордон сразу признался: "Меня очень расстроил ваш ответ".
Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у российского политолога Валерия Соловья, известного своими одиозными высказываниями. Эти высказывания были одиозны настолько, что Соловья даже назвали будущим лидером российской оппозиции. А тут и сам Соловей не подкачал. В беседе с Гордоном заявил, что его пытались отравить... чем бы вы думали? Конечно "Новичком"! Но мы начнём не с этого.
Гордон задал Соловью традиционный вопрос о Крыме. Мол, чей полуостров? Как известно, в 2014 году жители Крыма в ходе референдума заявили о желании вернуться в состав России. Случилось это после государственного переворота на Украине. Но и спустя пять лет Гордон считает необходимым это спрашивать. Однако Соловей своим ответом его подвёл. Не признал Крым украинским:
"Крым принадлежит Российской Федерации. Моя позиция здесь простая. И не только потому, что я опасаюсь преследований, - отметил Соловей. - Я считаю, что так (Крым является частью России. - Ред.), хотя Крым отошёл России вследствие грубейшего нарушения права, но я считаю, что эту историю переиграть уже не удастся. И вернуть выдавленную зубную пасту в тюбик не получится".
Продолжая дискуссию, Гордон процитировал слова Соловья, произнесённые при обсуждении крымского вопроса на радио "Эхо Москвы", признавшись: "Меня очень расстроил ваш ответ". Тогда Соловей привёл слова Евгения Гришковца: "Мы знаем, что это было незаконно, но это было справедливо".
- Скажите, Валерий, неужели вам приятно пользоваться украденным? Ведь Крым украли, - предпринял ещё одну попытку Гордон.
- Дмитрий, мне не нравится формулировка "украли", хотя я понимаю, почему вы её используете. Но я считаю иначе и не стесняюсь об этом говорить. Потому что такова моя позиция. Такова позиция подавляющего большинства русских, - подчеркнул Соловей.
Полная версия интервью доступна на официальном канале Дмитрия Гордона в YouTube "В гостях у Гордона".

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