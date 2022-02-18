Соловей допелся. "Русский" бунт на деньги Березовского

16 февраля у одного из самых одиозных оппозиционных политологов Валерия Соловья прошёл обыск, после чего самого фигуранта и его сына увезли в СКР на допрос. Но в итоге – отпустили домой. Политолог проходит свидетелем по делу по "экстремистской" статье 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). И хотя отдельные комментаторы углядели в произошедшем гонения за многолетние "прорусские" взгляды Соловья, "Первый русский" в этом сильно сомневается.

По данным ряда источников, задержание экс-профессора МГИМО Валерия Соловья было связано с его радикально оппозиционными (пополам с конспирологией) выступлениями на телеграм-канале "Генерал СВР". "Генералом" там, впрочем, является обычный юрист из Харькова Виктор Ермолаев, осуществляющий модерацию канала с территории Украины, где и проживает. Налицо – хлестаковщина чистой воды.

Скажи мне, кто твой друг

Поговаривают, что Соловья задержали за то, что он – русский националист. А вот и нет. Автор этих строк с самого начала нулевых активно участвовал в русском национальном движении, и роль Соловья и ему подобных "птиц" видел, что называется, изнутри. Но для начала – исторический экскурс. Как говорится, "картина маслом".

4 ноября 2005 года. День народного единства и первый "Русский марш" (изначально задуманный как "Правый марш" всех патриотических сил). На волне подъёма национального сознания русское движение получает шанс войти в легальную политику (ночной кошмар всех либералов). И вдруг... группа провокаторов из "Славянского союза" (СС!) Дмитрия Дёмушкина демонстративно пять минут "зигует" нацистскими приветствиями перед камерами иностранных СМИ, предоставляя нужную им телекартинку для дискредитации русской патриотической акции как "фашистской". Заказ либералов выполнен.

2006 год. Изначально "Русский марш – 2006" готовился с учётом прошлогодних ошибок. Но тут задающие тон в оргкомитете Александр Белов (настоящая фамилия Поткин), Владимир Тор (урождённый Владлен Кралин) и некоторые другие, включая "прощённого" Дёмушкина, задумали самую настоящую провокацию. Захват станции метро с требованием "дать им пройти", а затем – шествие с иконами, хоругвями и портретами Путина, которое будет разогнано ОМОНом, ну и далее – всё по сценарию "кровавого воскресенья".

"Русский марш – 2006". Фото: Viktor Chernov / Globallookpress

Когда же русские православные организации дружно вышли из оргкомитета "Русского марша" и сценарий с "кровавым воскресеньем" посыпался, Владимир Тор кинулся агитировать выйти им на замену все возможные молодёжные православные объединения. Избиваемая ОМОНом молодёжь с хоругвями и иконами по сценарию провокаторов являлась элементом обязательным. Но... не получилось.

Вы спросите: при чём здесь Валерий Соловей? Именно он, эксперт Горбачёв-фонда (!), проходивший стажировку в Лондонской школе экономики и политических наук, был в числе организаторов "Русского марша – 2006" (на правах научного руководителя Владимира Тора). Рулил же всем и всеми на правах "хозяина" – Станислав Белковский, протеже Бориса Березовского и автор идеи "национал-либерализма" (или "национал-оранжизма"), в основе которой была затея скрестить националистов с либералами. Подобное сочетание казалось диким и противоестественным лишь поначалу, ибо недаром великий любимый мыслитель Владимира Путина Иван Ильин замечал:

В России как крайний национализм, так и крайний интернационализм имеют нерусское происхождение.

В итоге именно такой псевдорусский радикальный квазинационализм, "имеющий нерусское происхождение", и насаждали в России под попечением белковских и березовских поткины, дёмушкины, торы и прочие соловьи.

Итогом этой деятельности стало создание ряда "национально-демократических" организаций (именуемых в подлинных русских патриотических кругах "нацдемонами"), в деятельности которых успел принять участие и нынешний самозваный "узник совести" Алексей Навальный. На чьи-то щедрые деньги была организована шумная кампания "Хватит кормить Кавказ!", и наконец – омерзительное единение "нацдемонов" с оголтелыми либералами-русофобами и защитниками сексуальных меньшинств в ходе "болотных протестов" 2011–2012. Как теперь выяснилось из откровений Ксении Собчак и экс-посла США в России Майкла Макфола – организованных Западом для смещения Путина и замены его на свою креатуру.

В итоге, как и планировалось либералами изначально, произошла полная зачистка перепуганной властью всего русского национал-патриотического политического поля. Результат известен: в легальной политике (а тем паче – в Госдуме) ни одной национал-патриотической организации до сих пор нет. И именно современным либеральным этнонационалистам (к коим относится и Валерий Соловей) удалось помочь либералам сделать в России вполне нормальное слово "национализм" практически ругательным.

Поговаривают, что Соловья задержали за то, что он – русский националист. А вот и нет. Фото: Скриншот кадра стрима Валерия Соловья / youtube.com

Соловьиные перлы

А что же Соловей? А он просто перепорхнул на другое, менее опасное и более перспективное поле – ушёл в блогерство. Но привычек прежних не оставил, на чём ныне и погорел. Один из ветеранов русского национального движения, главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов так прокомментировал "Первому русскому" ситуацию вокруг скандального экс-профессора:

Разумеется, сажать Соловья никто не станет – ему просто демонстративно "щёлкнули по носу"... Ещё будучи профессором МГИМО, он в последние 10 лет начал выдавать оппозиционно-алармистские прогнозы, ссылаясь на свои якобы имеющиеся закрытые источники – чуть ли не в Кремле. Утверждал, что "вот-вот грянет революция", что "Путина все уже сдали" и т. д. Этим Соловей и занимался, в итоге лишившись должности в МГИМО. Но не успокоился и в последнее время выдавал через этот свой блог совсем уж запредельную конспирологию.

Что есть, то есть. Последние соловьиные перлы звучали и вовсе фантастически. Именно он поведал миру, что "Жириновский попал в больницу не из-за прививок: его отравил солями таллия ревнивый гомосексуальный любовник". И что Владимир Путин с подачи Сергея Шойгу задружился с шаманами и вместе с ними принёс в жертву орла в Бочаровом ручье, а в Сибири – медведя, чтобы стать "лучше всех правителей мира".

Разумеется, ни один прогноз Соловья так и не сбылся. Но, как говорил Черчилль, искусство политика в том, чтобы выдавать версии, а когда они не реализуются, уметь объяснять – почему. Чем экс-профессор МГИМО, собственно, и занимался все последние годы.

Что с того?

Но Соловей Соловьём, куда важнее понять, в чём опасность таких персонажей именно для русского национал-патриотического движения. Как уже было показано, на протяжении последних десятилетий именно он и его сподвижники (хотя, наверное, правильнее сказать "подельники") делали всё, чтобы дискредитировать и демонизировать само это движение. И именно поэтому на русском "идеологическом поле" все эти годы активно играет только "голубая партия" ЛДПР, к слову, тоже дискредитированная, а потому стремительно теряющая популярность.

Хуже того, именно деятельность этнонационалистов, нацдемов и национал-либералов все эти годы бросает тень и на русскую имперскую идеологию, не имеющую никакого отношения ни к расизму, ни к радикальному этническому национализму (национализму крови), ни к нацлиберальному "скрещиванию ежа с ужом". И именно поэтому в интересах подлинного русского национал-патриотического движения – пресечение деятельности таких политических провокаторов. Своего рода "попов Гапонов" XXI века.