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Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу

09 декабря 2018, 13:09  •  221 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев вступился за народ России, который председатель правления Роснано Анатолий Чубайс оскорбил своим заявлением о неблагодарности к олигархам. Журналист напомнил ему, кто вообще ввел в лексикон этот термин, и преподал ″грабителю″ Чубайсу урок.
Ранее председатель правления Роснано Анатолий Чубайс заявил, что российское общество , мол, неблагодарно относится к бизнесменам и олигархам в частности. Телеведущий Владимир Соловьев вступился за народ и преподал ″грабителю″ Чубайсу урок, напомнив, кто на самом деле ввел термин ″олигарх″.
″Удивительный тип. Так ничего и не понял. Так и живет в надежде, что ограбленные начнут благодарить грабителей″, - раскритиковал заявления председателя правления Роснано Соловьев.
Намек на то, кто разворовал и разграбил страну в годы правления Бориса Ельцина, когда у власти был и сам Чубайс, очевиден. И нынешние заявления о ″неблагодарности″ народа к тем, кто, по сути, едва не довел страну до тотальной нищеты, звучат, как минимум, странно.
Впрочем, не только о ″грабителях″ народа речь. Соловьев также заметил, что Чубайс явно не понял, чем отличается бизнесмен от олигарха.
″Так и не понял Чубайс, чем олигархи отличаются от бизнесменов и забыл, что в российский политический лексикон этот термин привнес Борис Немцов″, - резюмировал телеведущий
Удивительный тип. Так ничего и не понял. Так и живет в надежде , что ограбленные начнут благодарить грабителей. Так и не понял @achubays чем олигархи отличаются от бизнесменов и забыл, что в Российский политический лексикон этот термин привнёс Борис Немцов pic.twitter.com/7wwdYLk3ee
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 декабря 2018 г.
Напомним, председатель правления Роснано Анатолий Чубайс заявил, что российское общество "глубоко инфантильно", поскольку не желает благодарить олигархов…
"Оно за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", - сказал Чубайс в ходе дискуссии "Бизнес – общество – власть: старые проблемы, старые ожидания" на Общероссийском гражданском форуме.
Говоря о заслугах бизнеса, Чубайс отмечает: "он страну отстроил", а также привел в порядок "безнадежно обрушившиеся" предприятия советского времени, а также наполнил казну и вернул зарплаты людям. Завершая тезисы, Чубайс и вовсе отмечает: "Это все сделали те, кого общество называет олигархами".

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