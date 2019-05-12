Соловьев уличил в двойных стандартах тех, кто обвиняет Путина в растрате время на спорт

Журналист Владимир Соловье сделал пост в своем микроблоке в Twitter о тех, кто часто возмущается, когда видит фотографии и видео с российским президентом Владимиром Путиным, занимающимся спортом.



Ведущий удивился, что их не возмущает американский лидер Дональд Трамп, проводящий часами на поле для гольфа.



Соловьев намекнул на двойные стандарты оппозиционеров.

Где взрыв негодования наших «оппов», весь день отрабатывающих темник «как это ужасно, что Путин занимается спортом.»? https://t.co/pvwARhRWn4 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 11 мая 2019 г.