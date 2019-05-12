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Соловьев уличил в двойных стандартах тех, кто обвиняет Путина в растрате время на спорт
12 мая 2019, 04:24 • 73 • Политика
Соловье обратился с вопросом к тем, кто возмущен, что Российский президент тратит время и деньги на занятия спором — почему они молчат, когда Трамп часами играет в гольф. Журналист отметил двойные стандарты.
Журналист Владимир Соловье сделал пост в своем микроблоке в Twitter о тех, кто часто возмущается, когда видит фотографии и видео с российским президентом Владимиром Путиным, занимающимся спортом.
Ведущий удивился, что их не возмущает американский лидер Дональд Трамп, проводящий часами на поле для гольфа.
Соловьев намекнул на двойные стандарты оппозиционеров.
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