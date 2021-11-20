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Соловьев указал на панику и растерянность Зеленского из-за России
20 ноября 2021, 16:15 • 341 • Политика
Президент Украины не знает, что ему делать дальше
Лидер Незалежной Владимир Зеленский нервничает из-за не пошатнувшейся, несмотря на все его усилия, позиции России по Минским соглашениям. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьев.
В студию программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" пришел бывший украинский депутат Спиридон Килинкаров. Экс-политик и начал разговор об иллюзиях Киева в вопросе решения конфликта в Донбассе. По его словам, Офис президента тщетно надеется на то, что коллективный Брюссель заставит Москву поменять свое отношение к договоренностям, достигнутым в Минске в 2015 году. До сих пор Россия придерживается точки зрения, что Украина должна исполнять взятые на себя обязательства. Вероятно, Зеленский хотел создать новый формат переговоров, где бы РФ могла уступить и переписать соглашения. По словам экс-нардепа, о таком можно даже не мечтать.
Телеведущий согласился со своим гостем, отметив, что президент Украины весь свой срок пытается изменить эту ситуацию и не может. Соловьев заявил о панике Зеленского из-за невозможности надавить на Россию. Более того, не удалось президенту Украины подключить к "нормандскому" формату США. Журналист полагает, что глава Незалежной, не найдя должной поддержки в лице Запада, теперь понятия не имеет, что ему делать дальше. Ведь это был его единственный план по решению конфликта.
В последнее время участились разговоры о том, что Россия якобы препятствует новой встрече в "нормандском" формате. Это вызвало негодование официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По причине необоснованных обвинений была опубликована переписка главы ведомства Сергея Лаврова с Францией и Германией. Россия хотела доказать, что все слова о саботаже Москвы – ложь. РФ не раз уведомляла партнеров о своей позиции, но не препятствовала переговорам о встрече, а Запад неверно интерпретировал заявления.
Лавров же отметил, что сообщения обнародовали, потому что коллеги, мягко говоря, "достали". По его словам, встреча состоится тогда, когда Киев выполнит все условия Минских соглашений.
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