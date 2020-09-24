Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморок...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

Соловьев разнес Зеленского за нытье

24 сентября 2020, 16:20  •  10 • Политика
Владимир Соловьев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий едко ответил на слова президента Украины о боли
Призыв Владимира Зеленского на Генассамблее ООН "почувствовать боль" вызвал негативную реакцию Владимира Соловьева. Журналист назвал это нытьем и не постеснялся в выражениях.
Сначала он затронул национальный вопрос. И прямо заявил, что из них двоих он – еврей, а украинский лидер нет, и тому не стоит жаловаться и говорить о страданиях.
По словам телеведущего, чтобы президент Незалежной узнал, что такое настоящее страдание, он должен понять, что "его военщина и администрация" причиняет зло Донбассу. Поэтому жаловаться и ныть "точно не ему", заявил журналист "Взгляду".
Затем журналист возмутился из-за прибытия главы Украины на 75-ю сессию ООН. Соловьев назвал неуместным присутствие в организации, основанной после победы над нацизмом, Зеленского, в стране которого, символику дивизии СС официально не признают нацистской.
На Украине вовсю происходит восстановление нацизма. Значит, все сказанное президентом этой страны "ничтожно". И вряд ли он имеет право находиться в ООН. Телеведущий предположил, правопреемницей чего является Незалежная - соосновательницы Организации Объединенных Наций Украинской советской социалистической республики или УНР времен гражданской войны.
Так как это государство отрицает все, что было в УССР, ему нужно выйти из состава ООН. Да и слушать, что говорит Зеленский, бессмысленно, как только увидишь, что творится в нынешней Украине, заключил Соловьев.
Ранее, выступая на 75-й сессии ГА ООН глава Незалежной заявил, что весь мир должен чувствовать боль, "пока рана в центре Европы кровоточит". И добавил, что излечить это можно только "деоккупацией" Крыма и Донбасса.
На полуострове уже отреагировали на это. Один из депутатов выставил Украине счет за причиненный ущерб.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 02:35
Сенатор Морозов о Зеленском: Рушит всё, включая "начинку"
24 сентября 2020, 00:45
ГАИ в Минске "давит протестующих": "А почему это больше похоже на…"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": В...
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского кан...
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального &q...
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились ст...
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 16:40
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по-ирландски
22 сентября 2020, 02:55
Берегись украинцев, дары приносящих. Делегация из РФ отказалась угощаться шоколадом в ТКГ
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
20 сентября 2020, 16:05
Мария Певчих рассказала, что случилось с Навальным
19 сентября 2020, 16:15
Путин готовит "жесткое" заявление Западу - эксперт
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.