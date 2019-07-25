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Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
25 июля 2019, 09:39 • 93 • Политика
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина. Соответствующий пост 24 июля он опубликовал на своей странице в Twitter.
По словам Соловьева, после того как Путин в телеграмме поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании, «Зеленскому стало еще обиднее».
Его сообщение связано с тем, что российский лидер не поздравлял Зеленского с победой на президентских выборах. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, такое решение было принято, поскольку Путин намерен поздравить его после каких-либо подвижек в отношениях двух стран.
Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко. 20 мая он вступил в должность.
11 июля состоялся первый телефонный разговор Путина и Зеленского. Лидеры стран обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
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