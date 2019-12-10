Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая революция по-русски — это война отцов и детей
"На языке агрессора": Зеленский дважды пренебрёг мовой на саммите в Па...
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
«Стороны сблизили позиции»: как прошёл саммит в нормандском формате
Главная / В России

Соловьев рассказал, чем разозлил Зеленского

10 декабря 2019, 16:54  •  151 • В России

Отвечая на вопрос российской журналистки, президент Украины Владимир Зеленский не обошел стороной телеведущего Владимира Соловьева. И пригласил его на Украину. Говорит, вы тут туфельки «Бриони» не запачкаете. Соловьев вызов принял.

- Меня это несколько удивило. Где я, а где президенты, - сказал «КП. Выходит, Зеленский сам не выполняет тех законов, которые есть в его стране. Меня удивило его приглашение. Видно он не знает, что я нахожусь в списке запрещенных лиц к въезду на территорию Украины. Но я готов приехать на Украину, взять его за руку и отвести в Донецк. Чтобы он сел и напрямую поговорил с Пушилиным (глава ДНР, - ред.) И тогда все проблемы можно будет решить. Путем прямых и честных переговоров.

Телеведущий услышал в словах главы незалежной… зависть.

- У Зеленского прозвучала странная зависть. Учитывая то, что он сам любит обувь. Мы видели много его выступлений еще в качестве артиста, где он позволял щеголять на высоких каблуках, ближе к «Лабутенам», эту марку не ношу. В моем гардеробе таких туфель нет. Но это был образ речи. Если вдруг, как мудро написал наш коллега Александр Коц, Зеленский решил снять ограничения со всех представителей российских СМИ, может, появилась надежда, что разум восторжествует. Но тогда Зеленскому нужно читать текст «минских соглашений». Понимать, что их каждый пункт увязан. И что их нужно выполнять в той последовательности, в которой они написаны, - отметил он.

"Походите ножками": Зеленский пригласил российских журналистов на Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
10 декабря 2019, 03:54
Нормандский марафон в Париже: Путин и Зеленский договорились о первых шагах в Донбассе
09 декабря 2019, 21:24
Зеленский попытался сесть на место Путина
09 декабря 2019, 22:54
Не дождался помощи: в Удмуртии СК возбудил дело после гибели 13-летнего мальчика с ДЦП
10 декабря 2019, 10:24
Договорились говорить
10 декабря 2019, 11:54
«Всех отправили домой умирать»: главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
10 декабря 2019, 13:39
Михаил Погребинский: Главное - саммит не провалился, конфликта не случилось, мирный процесс перезапущен, а Аваков - засветился как гарант порядка при Зеленском
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2019, 09:54
"На Украине беспредел": Солист группы "Грибы" неожиданно заступился за "типичное донбасское быдло" перед Дудем
09 декабря 2019, 22:54
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
07 декабря 2019, 22:24
"Только уедут - грязь на русских": Покровскому задали логичный вопрос о "приёмке" на Западе
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
06 декабря 2019, 02:24
Крым глазами украинца: Нам вбивают гордость за свой свинарник, а в Крыму - на нас уже плюнули
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.