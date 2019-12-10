Соловьев рассказал, чем разозлил Зеленского

Отвечая на вопрос российской журналистки, президент Украины Владимир Зеленский не обошел стороной телеведущего Владимира Соловьева. И пригласил его на Украину. Говорит, вы тут туфельки «Бриони» не запачкаете. Соловьев вызов принял.

- Меня это несколько удивило. Где я, а где президенты, - сказал «КП. Выходит, Зеленский сам не выполняет тех законов, которые есть в его стране. Меня удивило его приглашение. Видно он не знает, что я нахожусь в списке запрещенных лиц к въезду на территорию Украины. Но я готов приехать на Украину, взять его за руку и отвести в Донецк. Чтобы он сел и напрямую поговорил с Пушилиным (глава ДНР, - ред.) И тогда все проблемы можно будет решить. Путем прямых и честных переговоров.

Телеведущий услышал в словах главы незалежной… зависть.

- У Зеленского прозвучала странная зависть. Учитывая то, что он сам любит обувь. Мы видели много его выступлений еще в качестве артиста, где он позволял щеголять на высоких каблуках, ближе к «Лабутенам», эту марку не ношу. В моем гардеробе таких туфель нет. Но это был образ речи. Если вдруг, как мудро написал наш коллега Александр Коц, Зеленский решил снять ограничения со всех представителей российских СМИ, может, появилась надежда, что разум восторжествует. Но тогда Зеленскому нужно читать текст «минских соглашений». Понимать, что их каждый пункт увязан. И что их нужно выполнять в той последовательности, в которой они написаны, - отметил он.