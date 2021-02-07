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Соловьев прояснил решение Амстердама по Киеву в деле MH17
07 февраля 2021, 14:05 • 511 • Политика
Суд Нидерландов показал своему парламенту "козью морду", уверен телеведущий
Асмтердам, несмотря на требования парламента страны, не стал расследовать действия Украины в деле о крушении "Боинга" над Донбассом в 2014-м, то есть изучать факт того, что небо не было закрыто киевскими властями. Это решение прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Журналист не поразился такому исходу событий. По его словам, Запад с самой первой минуты происшествия решил во что бы то ни стало обвинить Россию в авиакатастрофе, а не выяснить правду. Соловьев подчеркнул, что это говорит о том, силы, решающие вопрос с расследованием, обладают большей властью, чем парламент Нидерландов.
Телеведущий уверен, что Амстердам и дальше будет притворяться, будто ему ничего не понятно.
"Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй",
– заявил Соловьев изданию "Царьград".
Парламент Нидерландов потребовал выяснить, почему Незалежная не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Однако местный Фонд безопасности полетов пришел к выводу, что Киев просто не осознавал угрозы для гражданской авиации.
Ранее стало известно, что следователи скрыли важные улики по делу о крушении "Боинга" MH17.
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