Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Суд Нидерландов показал своему парламенту "козью морду", уверен телеведущий

Асмтердам, несмотря на требования парламента страны, не стал расследовать действия Украины в деле о крушении "Боинга" над Донбассом в 2014-м, то есть изучать факт того, что небо не было закрыто киевскими властями. Это решение прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист не поразился такому исходу событий. По его словам, Запад с самой первой минуты происшествия решил во что бы то ни стало обвинить Россию в авиакатастрофе, а не выяснить правду. Соловьев подчеркнул, что это говорит о том, силы, решающие вопрос с расследованием, обладают большей властью, чем парламент Нидерландов.

Телеведущий уверен, что Амстердам и дальше будет притворяться, будто ему ничего не понятно.

"Киев, конечно, негодяй, но это наш негодяй",

– заявил Соловьев изданию "Царьград".

Парламент Нидерландов потребовал выяснить, почему Незалежная не закрыла воздушное пространство над Донбассом. Однако местный Фонд безопасности полетов пришел к выводу, что Киев просто не осознавал угрозы для гражданской авиации.

Ранее стало известно, что следователи скрыли важные улики по делу о крушении "Боинга" MH17.