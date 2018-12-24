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Соловьев провел с Волкером работу над ошибками по "принципам американской демократии"

24 декабря 2018, 14:09  •  51 • Политика
Своего рода работу над ошибками Владимиру Соловьеву пришлось провести с Куртом Волкером, который ранее призвал Россию отпустить украинских моряков - без суда, в качестве "жеста доброй воли". Соловьев напомнил Волкеру о "принципах американской демократии", о которых постоянно говорят Москве.
США фактически поставили России условие по освобождению украинских моряков: снять обвинения следует "в идеале к Рождеству". В противном случае специальный представитель США по Украине Курт Волкер не приедет в Москву - об этом он заявил в интервью украинским журналистам.
Допущенный ультиматум на личной странице в социальной сети Twitter оценил тележурналист Владимир Соловьев.
"А базовые принципы американской демократии не противоречат такой просьбе? Решение принимает суд. К кому призыв Волкера? К суду? - пишет Соловьев. - Ведь один из краеугольных камней в фундаменте демократии - независимость судебной системы. Именно такой нам дают ответ по делам Ярошенко, Бута, Бутиной..."
Напомним, свое решение не приезжать в Россию Волкер связывал с принятым ранее решение президента США Дональда Трампа. Мол, он отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине из-за керченского инцидента, потому и Волкер не поедет в Москву. К слову, спецпредставитель забыл упомянуть, что переговоры всё же состоялись - на ногах, однако Трамп к Путину решил подойти сам.
Керченский инцидент - это провокация Киева с кораблями ВМС Украины, которые пересекли границу России и намеренно добились задержания. Теперь украинская сторона пытается использовать произошедшее для политических манипуляций. Впрочем, по большому счету, безуспешно.
А базовые принципы американской демократии не противоречат такой просьбе?Решение принимает суд.К кому призыв Волкера?К суду? Ведь один из краеугольных камней в фундаменте демократии - независимость судебной системы. Именно такой нам дают ответ по делам Ярошенко, Бута,Бутиной... https://t.co/MQfOu2FNup
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 декабря 2018 г.

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