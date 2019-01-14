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Соловьев призвал повременить с дорогостоящей реконструкцией зданий Госдумы

14 января 2019, 14:09  •  46 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя в своем Twitter сообщение СМИ о дорогостоящей реконструкции зданий Госдумы, призвал с ней повременить. ″Сомневаюсь, что сейчас правильное время для такого рода затрат″, - обратил внимание журналист.
Ранее СМИ сообщили о том, что на реконструкцию зданий Госдумы намерены потратить в пять раз больше изначально запланированных сумм - вместо 710 млн рублей почти 4 млрд.
Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя эту новость в своем Twitter, призвал повременить с дорогостоящей реконструкцией. Он отметил, что сейчас, даже если ремонт действительно объективно нужен, не подходящее время для подобных трат.
″Сомневаюсь, что сейчас правильное время для такого рода затрат, даже если оно объективно необходимы″, - указал Соловьев.
Интернет-пользователи его активно поддержали. Кто предложил не ремонтировать здания то тех пор, пока их ″не признают ветхими″, кто-то напомнил, что ″на эти деньги можно было бы расселить дом в Магнитогорске″, а кто-то даже попытался пошутить: ″4 млрд? А вдруг не хватит?″.
Ранее ″Коммерсантъ″ сообщил о том, что масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму свыше 4 млрд руб и завершится в 2020 году. При этом отмечено, что выделенные средства пятикратно превышают ранее уже запланированные затраты на проект и на два года увеличивают сроки его реализации.
Сомневаюсь, что сейчас правильное время для такого рода затрат, даже если оно объективно необходимы. https://t.co/lYiAUf1Bjp
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 14 января 2019 г.

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