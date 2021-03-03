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Соловьев призвал Нарусову разобраться с дочерью Собчак
03 марта 2021, 19:05 • 220 • Политика
В поведении сенатора оказался виновен критик советского лидера Горбачева
Телеведущий Владимир Соловьев призвал сенатора Людмилу Нарусову, которая сегодня раскритиковала участников одиночных пикетов у здания Совета Федерации, разобраться со своей дочерью, блогером и журналистом Ксенией Собчак.
Таким образом он отреагировал на сегодняшний пассаж члена верхней палаты российского парламента о "бомжового вида" одиночных пикетчиках на ступеньках Совфеда, да к тому же еще и чего-то требующих. Соловьев опубликовал в своем "Инстаграме" соответствующее видео выступления матери Ксении Анатольевны.
"Сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой "неприятно", когда в ее поле зрения попадают участники одиночных пикетов, которых она назвала людьми "бомжового вида"", – написал телеведущий.
После заявления сенатора в ролике размещена фотография ее дочери Ксении, которая в 2018 г. принимала участие в одиночном пикете около Госдумы с плакатом "Депутаты! Мы вас не хотим!".
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