|
Соловьев припомнил Ходорковскому кровавые разборки
19 марта 2020, 12:35 • 32 • Политика
Слова беглого олигарха о честном создании "ЮКОСа" опровергли
Создание "ЮКОСа" в 1990-х гг. сопровождалось массовыми нарушениями закона. Об этом заявил тележурналист Владимир Соловьев в заочной дискуссии с экс-главой нефтяного холдинга Михаилом Ходорковским.
Ранее проживающий в Лондоне олигарх заявил, что "воссоздал ЮКОС из руин" и при этом "ничего не воровал".
"Михаил Борисович, а вы кому эти сказки рассказываете?", – возмутился Соловьев.
Журналист напомнил, что изначально Ходорковский не имел никакого отношения к нефтяной отрасли, но получил активы в результате "бандитской и кровавой приватизации". Причем людей, которые на самом деле работали в данной сфере, постигла печальная судьба.
"Мэр Нефтеюганска был убит показательным образом в день вашего рождения", – напомнил Ходорковскому Соловьев в эфире своего канала "Соловьев LIVE".
По сведениям журналиста, предприниматель подкупал в свое время политиков, судей, спецслужбы, обманывал инвесторов, проделывал махинации с налогами, пишет "Царьград". Неугодные Ходорковскому люди якобы бесследно исчезали или были убиты.
"Давайте расскажем правду!" - призвал Соловьев.
Ранее о связи Ходорковского с криминалом рассказал президент РФ Владимир Путин.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 марта 2020, 19:30
|
15 марта 2020, 10:30
|
17 марта 2020, 20:35
|
14 марта 2020, 23:30
|
19 марта 2020, 01:00
|
13 марта 2020, 08:35
|
14 марта 2020, 14:35