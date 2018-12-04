Соловьев примером 70-летней войны разбил посягательства НАТО на Азов

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на примере затяжного конфликта между Израилем и Палестиной, который длится на протяжении семидесяти лет, указал на лицемерие Запада по отношению к России. По его словам, после провокации в Керченском проливе международное сообщество выступило, чтобы флот НАТО был размещен в Азовском море. При этом, указал Соловьев, как натовские моряки намерены осуществить это посягательство, как они пройдут через Керченский пролив, на Западе никто не задумывается.

Ведущий Владимир Соловье в радиоэфире порассуждал, почему провокация украинских моряков в Керченском проливе вызывает негодование Запада. По его словам, Израиль, который объявил о фактической морской блокаде Палестины, не вызывает такой реакции.

«Государство Израиль ни малейших вопросов себе не ставит, когда объявляет, что территория Палестины заблокирована от морского сообщения. И весь мир говорит: ну да, действительно заблокирована. Без всяких проблем разбирается с кораблями, в том числе и турецкими, которые с миссией дружбы пытаются подойти к их берегам», - привел он в пример конфликт 70-летнего арабо-израильского противостояния.

При этом, указал он, в ситуации с Керченским проливом, в который 25 ноября незаконно вторглись украинские корабли, мир выступил в поддержку Киева. При этом, указывает Соловьев, Россия не раз сопровождала украинские суда через пролив.

«Мы вежливо говорим: «Ребят, украинцы, вот несколько раз мы вас проводили. В чем проблема, зачем эти провокации?» Но мир кричит, а потом доходит до смешного, до фразы: «Надо флоту НАТО войти в Азовское море». Серьезно? А как вы под Керченским мостом пройдете, который находится внутри территории РФ и с двух сторон береговые линии РФ? Вы это себе как представляете? А, вы воевать желаете, ну понятно», - резюмировал он.

#соловьевlive а как корабли НАТО пройдут в Азовское море? pic.twitter.com/CzZkmtRLg0 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 4 декабря 2018 г.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация, сложившаяся в Азовском море, вызывает беспокойство в НАТО. А во вторник, 4 декабря, он отметил, что страны военного блока на министерской встрече в Брюсселе с участием Грузии и Украины подтвердили намерение сохранять присутствие в Черном море. Также он призвал Россию «незамедлительно освободить украинские корабли и моряков, предоставить свободу навигации в Азовском море».