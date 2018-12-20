Соловьев пригрозил приготовить украинскому эксперту кнут: ″В следующий раз возьму у Запашного″

Телеведущему Владимиру Соловьеву в прямом эфире своей авторской программы пришлось припугнуть раскричавшихся украинских экспертов и пригрозить им приготовить кнут. ″В следующий раз возьму у Запашного″, - пообещал ведущий.

В прямом эфире авторской программы Владимира Соловьева как только не пытались успокоить не в меру разбушевавшихся гостей: уже и стаканами с водой швырялись, и угрожали ″вдарить″. На этот раз успокаивать двух приглашенных украинских экспертов пришлось с помощью угрозы применения кнута.

Началось все с того, что экс-народный депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров на примере цены на газ объяснил, кто на самом деле обирает обычных украинцев.

″Злые олигархи″, воспользовавшись структурой Росукрэнерго, воровали газ, наживали на этом миллиарды долларов, но при этом народ Украины не понимает: как получается так, что олигархи воровали украинский газ и были низкие тарифы и люди могли спокойно их оплачивать, - объяснял, стоя за трибуной, бывший парламентарий. - Сегодня пришла честная власть, которая якобы не ворует, выстроила новую не коррупционную схему, а сегодня все решается...″

Договорить он не успел. На этих словах его грубо прервал другой украинский эксперт Василь Вакаров

″Чего вы врете? Все вы врете!″

″Я не вру. Президент Украины сказал, что...″, - попытался было объяснить Килинкаров. Но следующую минуту разобрать что-либо из его слов было невозможно - Вакаров громко его перебивал, не давая договорить.

Пришлось вмешаться ведущему.

″По одному! - попытался успокоить обоих Владимир Соловьев. А после того, как у него это не получилось пригрозил: - Я в следующий раз возьму у Запашного кнут и приду сюда с кнутом″.

Только после этого Вакаров все же замолчал и экс-депутат смог договорить.

″Президент Украины сказал, что путем выравнивания цены на газ мы убираем коррупционную составляющую. А теперь возникает вопрос: ″А за чей счет банкет?″. А банкет за счет простых украинцев″, - резюмировал Килинкаров.