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Соловьев показал, как ОМОНовцы в Париже толпой избивают прохожего

03 декабря 2018, 14:09  •  89 • В мире
Париж сегодня: ОМОНовцы толпой избивают прохожего, жандармы справляют нужду в центре города.
В социальных сетях появились фотографии, на кадрах которых сотрудники французской полиции справляют нужду на забор посольства Катара в Париже на фоне массовых протестов во Франции. И это не самое ужасное зрелище, которое могли увидеть местные жители.
Напомним, вот уже какой день подряд в Париже проходят митинги и протесты «желтых жилетов» против роста цен на топливо. Манифестанты сжигают машины и требуют отставки правительства.
Французские ОМОНовцы не церемонятся с теми, кто попадается им под руку. Так, к примеру, российский журналист Владимир Соловьев публикует в микроблоге видео, где толпа силовиков набрасывается на одного человека и валит его на землю, после чего жестоко избивает ногами. Помимо этого, в соцсетях полно кадров, в которых силовики расправляются со стариками, например.
Так, на видео, безоружный пенсионер идет от протестующих - в другую сторону. Однако его перехватывают молодчики в черном и валят на землю.
«Вот она, современная Европа!» - пишут комментаторы.
«Весьма демократично, по-европейски. Не то что наши, злобно уговаривают, вчетвером несут в автобус, селфиться там заставляют», - отмечают пользователи.
Франция …https://t.co/82wCfN5Pwd pic.twitter.com/rvaxij7gmx
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) December 3, 2018
Obviously, a dangerous extremist. The truth of the matter is that pensioners are also protesting. Barely surviving while the elite uses their money for private jets.#giletsjaunes #GiletsJaunesParis #YellowJackets #Paris #FranceProtests #FranceProtest #macron #soros pic.twitter.com/tWKPSQyShK
— XiuXes (@XiuXes) December 2, 2018

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