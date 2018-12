Соловьев показал, как ОМОНовцы в Париже толпой избивают прохожего

В социальных сетях появились фотографии, на кадрах которых сотрудники французской полиции справляют нужду на забор посольства Катара в Париже на фоне массовых протестов во Франции. И это не самое ужасное зрелище, которое могли увидеть местные жители.

Напомним, вот уже какой день подряд в Париже проходят митинги и протесты «желтых жилетов» против роста цен на топливо. Манифестанты сжигают машины и требуют отставки правительства.

Французские ОМОНовцы не церемонятся с теми, кто попадается им под руку. Так, к примеру, российский журналист Владимир Соловьев публикует в микроблоге видео, где толпа силовиков набрасывается на одного человека и валит его на землю, после чего жестоко избивает ногами. Помимо этого, в соцсетях полно кадров, в которых силовики расправляются со стариками, например.

Так, на видео, безоружный пенсионер идет от протестующих - в другую сторону. Однако его перехватывают молодчики в черном и валят на землю.

«Вот она, современная Европа!» - пишут комментаторы.

«Весьма демократично, по-европейски. Не то что наши, злобно уговаривают, вчетвером несут в автобус, селфиться там заставляют», - отмечают пользователи.

Obviously, a dangerous extremist. The truth of the matter is that pensioners are also protesting. Barely surviving while the elite uses their money for private jets.#giletsjaunes #GiletsJaunesParis #YellowJackets #Paris #FranceProtests #FranceProtest #macron #soros pic.twitter.com/tWKPSQyShK