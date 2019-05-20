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Соловьев ответил на реверанс российского депутата в пользу Зеленского

20 мая 2019, 17:24  •  66 • Политика
Игорь Лебедев сделал своего рода реверанс Владимиру Зеленскому, комментируя реплики Соловьева. Тележурналист не замедлил с ответом.
Тележурналист Владимир Соловьев в утренние часы запустил большую дискуссию об инаугурации президента Украины Владимира Зеленского под своими постами в социальных сетях. В том числе он хвалил Зеленского за роспуск Верховной рады, а также интересовался, что думают о таком решении депутаты российской Госдумы. Ответил на реплику зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев.
"Каждый созыв предпринимаются попытки снятия депутатской неприкосновенности, и каждый раз не доходит даже до принятия решения. Если убрать неприкосновенность, то кандидатов в депутаты днем с огнем не сыщешь", - ответил политик.
Соловьев прокомментировал подобный ответ лишь троекратным "смайликом". В то же время следует отметить, Зеленский пока лишь заявил о роспуске Рады, но не подписывал указ. Кстати, Соловьев задал вопрос о роспуске российской Госдумы после того, как Лебедев сделал реверанс в пользу украинского президента.
Фото: twitter.com/VRSoloviev

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