Соловьев оценил речь "властителя дум" Быкова про освобождение Гитлером России

Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере оценил речь про освобождение Гитлером России поэта Дмитрия Быкова, который, по его словам, считает себя "властителем дум".

Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере откликнулся на скандальное выступление поэта Дмитрия Быкова по поводу "освобождения России Гитлером".

В своем выступлении в рамках Дилетантских чтений, прошедших в конце декабря прошлого года, Быков заявил, что "Гитлер добился бы той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев и как частный случай цыган не было бы его главной задачей".

"Если бы Гитлер был в тот момент чуть более модернизирован, чуть более интернационалистичен... Но гитлеровский зоологический, совершенно примитивный, чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и вражду среди русской интеллигенции", - заявил он.

По мнению писателя, "те, кто собирался жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев". Однако, отметил он, "такой ценой покупать российское счастье никто не был готов".

"А ведь он считает себя властителем дум..." - оценил исторические трактовки Быкова Соловьев.

Подписчики телеведущего в твиттере поддержали его негодование, отметив, что Быкову "хочется дать по морде и руки сразу вымыть". Участники обсуждения также поднимают вопрос о наказании поэта, популярного в либеральных кругах, за оправдание нацизма.