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Соловьев оценил "манифест оппозиции" Ходорковского: "Опять ищет пушечное мясо для своих схем"

24 августа 2019, 01:24  •  39 • Политика
Опальный олигарх Михаил Ходорковский выступил с "манифестом оппозиции". Творчество беглого бизнесмена-уголовника прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев. "Просто опять ищет пушечное мясо для своих схем", - считает он.
Беглый олигарх Михаил Ходорковский, обещавший после выхода из тюрьмы не заниматься политикой, опубликовал "манифест оппозиции". Его прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.
Он интересуется, почему "борец с режимом" страстно всех призывает к действию, обличает всех равнодушных и "жжёт глаголом" исключительно из Лондона? Почему не приезжает вдохновлять российскую оппозицию личным примером?
Соловьев напоминает, что в 90-е Ходорковский гулял по России "как по буфету", и многие из нынешних "светочей либеральной журналистики" были у него на зарплате. Но подкуп журналистов, политиков и чиновников ещё можно простить, считает телеведущий. Чего нельзя простить, так это заказные убийства.
"Вот кровь не забыть и не простить. Да он никогда и не каялся", - отмечает Соловьев.
По его словам, Ходорковский всегда был "прожжённым беспринципным дельцом", для которого человеческая жизнь ничего не стоит. Она ничего не стоила для него в 90-е и ничего не стоит сейчас, уверен Соловьев. Поэтому, считает телеведущий, Ходорковский сейчас в Лондоне, а не в Москве.
"Он просто опять ищет пушечное мясо для своих схем. Молодость не синонимична глупости. Очнитесь. Почитайте про МБХ и Навального с сотоварищами. Они на вас наводят морок. Вы для них лишь расходный материал. Они не идеалисты и не романтики. Ими движут алчность, эго, жажда мести, болезненное тщеславие", - обращается Соловьев к молодому поколению граждан России.
Телеведущий предупреждает, если, следуя за Навальным и Ходорковским, кто-то окажется в тюрьме, то эти деятели даже не вспомнят об этом. Он бросит былых соратников, как уже до этого бросил сотрудников ЮКОСА.
"Не ищите у него совести. И сердца. Их нет", - написал Соловьев на своём tg-канале.

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