Соловьев оценил "манифест оппозиции" Ходорковского: "Опять ищет пушечное мясо для своих схем"

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, обещавший после выхода из тюрьмы не заниматься политикой, опубликовал "манифест оппозиции". Его прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьев.

Он интересуется, почему "борец с режимом" страстно всех призывает к действию, обличает всех равнодушных и "жжёт глаголом" исключительно из Лондона? Почему не приезжает вдохновлять российскую оппозицию личным примером?

Соловьев напоминает, что в 90-е Ходорковский гулял по России "как по буфету", и многие из нынешних "светочей либеральной журналистики" были у него на зарплате. Но подкуп журналистов, политиков и чиновников ещё можно простить, считает телеведущий. Чего нельзя простить, так это заказные убийства.

"Вот кровь не забыть и не простить. Да он никогда и не каялся", - отмечает Соловьев.

По его словам, Ходорковский всегда был "прожжённым беспринципным дельцом", для которого человеческая жизнь ничего не стоит. Она ничего не стоила для него в 90-е и ничего не стоит сейчас, уверен Соловьев. Поэтому, считает телеведущий, Ходорковский сейчас в Лондоне, а не в Москве.

"Он просто опять ищет пушечное мясо для своих схем. Молодость не синонимична глупости. Очнитесь. Почитайте про МБХ и Навального с сотоварищами. Они на вас наводят морок. Вы для них лишь расходный материал. Они не идеалисты и не романтики. Ими движут алчность, эго, жажда мести, болезненное тщеславие", - обращается Соловьев к молодому поколению граждан России.

Телеведущий предупреждает, если, следуя за Навальным и Ходорковским, кто-то окажется в тюрьме, то эти деятели даже не вспомнят об этом. Он бросит былых соратников, как уже до этого бросил сотрудников ЮКОСА.