Соловьев не постеснялся в выражениях, чтобы осадить назвавшего русских моряков "гейроями", недостойными возложения цветов

Тележурналист Владимир Соловьев предельно жестко (но в рамках правового поля и без мата, в отличие от своего собеседника), отреагировал на выпал в адрес русских моряков, погибших в Баренцевом море. Напомним, погибли 14 подводников - свои жизни они отдали, спасая других.

Некто Igorsharl, комментируя запись Соловьева о том, как жители Донецка несут цветы к арт-объекту "Россия" в центре города в память о погибших подводниках, написал:

"Не получилось у ребят провести диверсию, не знали они, что трансатлантический кабель охраняется, получили... С чего вдруг они "гейрои", чтоб им цветы возлагать?"

Критически подобное уничижительное высказывание в отношении моряков оценили многие пользователи. Соловьев в их числе. Он ответил Igorsharl: "Ты тупое животное". Тот, кстати, так и не отреагировал. Учитывая, что такие сообщения о некоем трансатлантическом кабеле, который охраняется, пишут на протяжении всех дней после трагедии разного рода тролли, вероятно, и этот антигерой один из таких участников дискуссии.

Фото: Twitter/Владимир Соловьев.