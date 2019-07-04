Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Госдуме прокомментировали сообщения о заходе кораблей НАТО в порт Одессы
Захарова призвала Киев обеспечить безопасность журналистов в Донбассе
Про «шакалов» и героев
Экс-депутат Рады оценил перспективы улучшения отношений России и Украины
Главная / Политика

Соловьев не постеснялся в выражениях, чтобы осадить назвавшего русских моряков "гейроями", недостойными возложения цветов

04 июля 2019, 19:39  •  10 • Политика
Владимир Соловьев не стал терпеть оскорбления моряков от некоего тролля, назвавшего погибших на подлодке "гейроями", недостойными возложения цветов.
Тележурналист Владимир Соловьев предельно жестко (но в рамках правового поля и без мата, в отличие от своего собеседника), отреагировал на выпал в адрес русских моряков, погибших в Баренцевом море. Напомним, погибли 14 подводников - свои жизни они отдали, спасая других.
Некто Igorsharl, комментируя запись Соловьева о том, как жители Донецка несут цветы к арт-объекту "Россия" в центре города в память о погибших подводниках, написал:
"Не получилось у ребят провести диверсию, не знали они, что трансатлантический кабель охраняется, получили... С чего вдруг они "гейрои", чтоб им цветы возлагать?"
Критически подобное уничижительное высказывание в отношении моряков оценили многие пользователи. Соловьев в их числе. Он ответил Igorsharl: "Ты тупое животное". Тот, кстати, так и не отреагировал. Учитывая, что такие сообщения о некоем трансатлантическом кабеле, который охраняется, пишут на протяжении всех дней после трагедии разного рода тролли, вероятно, и этот антигерой один из таких участников дискуссии.
Фото: Twitter/Владимир Соловьев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
03 июля 2019, 20:54
Замгенсека ПАСЕ призвала Россию вернуть взаимное доверие с Европой
04 июля 2019, 19:39
Уже даже не цирк: Украинские прокуроры унизили свою страну делом над Вышинским – Захарова
04 июля 2019, 04:39
Путин: США начали задумываться над возобновлением диалога с РФ по стратегическим вопросам
03 июля 2019, 20:54
Всем в Иркутской области помочь: Путин дал строгие поручения уже федеральной власти
04 июля 2019, 13:09
Ремонт не просто возможен, а обязателен: Аппарат, спасенный подводниками ценой своих жизней, продолжит службу - Шойгу
03 июля 2019, 20:54
Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июля 2019, 03:24
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым н...
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
04 июля 2019, 01:39
АС-31 строили 20 лет: Что известно о самой секретной подлодке российского флота
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
04 июля 2019, 06:39
Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Ал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 июня 2019, 01:54
Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся" Меркель
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
29 июня 2019, 07:54
Ростислав Ищенко: Зеленский подставился из-за непрофессионализма своей команды
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
29 июня 2019, 03:09
Грузинка захотела трахнуть Россию (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.