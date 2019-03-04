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Соловьев намекнул Роскосмосу, что делать с чиновником, сравнившим жителей хрущевок со скотобазой
04 марта 2019, 21:39 • 71 • Политика
Чиновник Роскосмоса назвал скотобазой жителей хрущевок. "Надеюсь, уже бывший", - прокомментировал историю телеведущий Владимир Соловьев.
Руководитель отдела нормативно-правового обеспечения Роскосмоса Станислав Жарков сравнил жителей хрущевок со скотобазой. Телеведущий Владимир Соловьев выразил надежду на то, что чиновник завтра на работу может уже не приходить.
Ранее Жарков выразил мнение в социальной сети Facebook, что жители хрущевок испортят новые дома, в которые их переселяют по программе реновации. Когда в адрес чиновника посыпались гневные отзывы от жителей этих самых хрущевок, он и вовсе сравнил их со скотобазой.
Комиссия Роскосмоса по этике также не оценила высказываний чиновника в сети и рекомендовала уволить его с должности. Тем не менее решение об этом в госкорпорации ещё не вынесено.
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